Stellantis, Bergesio (Lega): "Elkann non si sottragga a confronto con Parlamento"

" Ribadiamo la necessità di sentire in commissione il presidente del gruppo Stellantis, John Elkann. Così come chiarito dal presidente Alberto Gusmeroli, in Parlamento stiamo svolgendo un lavoro importante che richiede la presenza di chi rappresenta la proprietà. I sindacati hanno espresso una preoccupazione che condividiamo, legata a problemi di gestione ma anche alle follie europee e all’assurda battaglia di conversione forzata all’elettrico ".

"L’Italia non può sostenere questa ideologia e le nostre aziende, come Stellantis, hanno bisogno di fatti concreti, a cominciare da un piano investimenti aggiornato, un vero piano occupazionale e una politica di sostegno, sia temporanea che per la riconversione dell’indotto. Auspichiamo, dunque, che il presidente di Stellantis sia disponibile a un confronto su questi temi per tutelare il settore auto e migliaia di posti di lavoro".