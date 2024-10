Bra, in treno senza biglietto infastidiscono gli altri viaggiatori: tre denunciati dalla Polizia Locale

Tre equipaggi della Polizia Locale di Bra sono intervenuti presso la stazione ferroviaria a seguito della richiesta del capotreno del convoglio Torino-Alba in arrivo alla Stazione di Bra alle 8.34. Questi aveva avvisato che sul convoglio stavano viaggiando tre soggetti – due uomini e una donna – che, oltre a non aver pagato il biglietto, stavano arrecando disturbo agli altri passeggeri.

Giunti sul posto, gli agenti sono riusciti con non poca fatica a far scendere i tre soggetti dal treno: uno di questi, un trentenne privo di documenti di identificazione dava in escandescenza e veniva condotto al Comando della Polizia Locale per le operazioni di identificazione.

A suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Asti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e permanenza illegale nel territorio dello Stato; inoltre, al medesimo soggetto è stato notificato un ordine di allontanamento previsto dalla normativa “Daspo urbano”.

Anche gli altri due soggetti, un trentenne dimorante a Bra e una ventenne residente in città, già noti alle forze dell’ordine braidesi in quanto gravati da pregiudizi di polizia, sono stato deferiti in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di impedire agli agenti di condurre l’amico presso il comando.