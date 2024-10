Pianfei, mercoledì 6 novembre interruzione del servizio idrico per lavori

L'Azienda Cuneese dell'Acqua (Acda) avvisa le utenze che mercoledì 6 novembre, a partire dalle ore 8.30 e sino alle ore 12.30 circa, effettuerà alcune lavorazioni sulla rete idrica in via Sacheri, nel comune di Pianfei, per la messa in funzione di una nuova condotta idrica in sostituzione dell’esistente, obsoleta e soggetta a perdite.

Per eseguire tali lavorazioni verrà sospesa la fornitura dell’acqua potabile nella fascia oraria sopra indicata.

Acda comunica pertanto che sarà sospeso il servizio idrico per l’intero comune di Pianfei a partire da via dei Boschi (cappella di San Bastiano) fino alla località Blangetti.

Tale chiusura non riguarda invece le aree in sinistra del Pesio.

Acda si scusa per il disagio provocato, avvertendo che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.