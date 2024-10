FdI successo per l'evento "Dall'Europa a Savigliano"

Si è svolto con grande partecipazione di pubblico l'incontro "Dall'Europa a Savigliano", organizzato dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) in collaborazione con Fratelli d’Italia. L’evento, ospitato presso l’Auditorium "Croce Nera", ha visto la presenza di cittadini, esponenti politici e rappresentanti del territorio, a testimonianza dell’importanza di costruire un dialogo diretto tra l’Europa e le comunità locali. L’incontro è stato aperto da un intervento del presidente della Federazione Provinciale William Casoni, che ha sottolineato il valore di queste iniziative di confronto. "Questo tipo di manifestazioni sono fondamentali per mettere in rapporto i vari livelli istituzionali con i rappresentanti del territorio. Questa iniziativa verrà riprodotta su tutte le sette sorelle del territorio," ha dichiarato. A moderare l'evento è stato il Prof. Maurizio De Lio, mentre tra i principali relatori sono intervenuti l’On. Giovanni Crosetto, europarlamentare di Fratelli d’Italia e membro del gruppo ECR, l'On. Monica Ciaburro, parlamentare di Fratelli d’Italia, e Paolo Bongioanni, Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte. Durante il suo intervento, l’On. Crosetto ha spiegato l’impegno di Fratelli d’Italia a livello europeo e ha sottolineato l’importanza di rappresentare tutti quei mondi – dalla montagna all’agricoltura, dalle forze dell’ordine agli imprenditori – che ogni giorno lavorano per il bene del territorio. "Ieri sera, oltre a tanti amici, erano presenti rappresentanti di tutti quei settori che, come Fratelli d’Italia, oggi abbiamo il dovere di rappresentare. Amministratori, operatori della montagna, aziende agricole, esponenti della cultura, imprenditori e artigiani: è grazie a loro se il nostro territorio continua a crescere," ha dichiarato Crosetto. "Ci siamo messi a disposizione, delineando con chiarezza le nostre priorità per una provincia importante come quella di Cuneo."

Anche Marco Buttieri, Presidente Nazionale di Federcasa, ha partecipato al dibattito, illustrando le misure e le iniziative in ambito abitativo per rispondere ai bisogni delle famiglie italiane, una delle priorità di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia continua a promuovere eventi come "Dall’Europa a Savigliano" per rafforzare il legame tra istituzioni europee e territori, offrendo momenti di confronto e approfondimento sulle sfide e opportunità del nostro tempo. Dopo il dibattito, il pubblico ha avuto l’occasione di confrontarsi con i relatori in un clima informale durante il rinfresco.