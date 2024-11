A Cherasco cinque incontri guida alla lettura

Prendono il via mercoledì 6 novembre e proseguiranno per i successivi 4 mercoledì cinque incontri di lettura rivolti agli adulti, genitori in attesa, neo genitori, mamme, papà, nonni, zii, insegnanti, bibliotecari, educatori, a tutti coloro che amano leggere.

Sono incontri-guida alla lettura per adulti raggruppati sotto il titolo "Voglio leggere per te": fanno parte del progetto del Ministero della Cultura “Vitamina, rinforzo culturale per comunità in crescita” di cui le biblioteche civiche cheraschesi sono partner e grazie al Comune di Cherasco promuovono la lettura fin dall’infanzia nelle scuole e sul territorio.

Si tratta di un’opportunità di formazione per chi desidera apprendere, migliorare nozioni sulla lettura ad alta voce o semplicemente mettersi in gioco, ma anche per conoscere i libri, le nuove edizioni, i libri in lingua e in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Gli incontri si svolgeranno al mercoledì sera, ore 20.45, presso l’Auditorium Civico (in via San Pietro, 41- Cherasco) il 6, 13, 20, 27 novembre e il 4 dicembre.

Incontri ad accesso gratuito, senza obbligo di prenotazione.