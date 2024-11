Aggiornamento normativo e Opportunità per le aziende del settore Benessere

Come gestire i dati dei clienti in un centro estetico, un laboratorio di tatuaggi o un salone di acconciature? Quali pratiche posso mettere in atto e quali informazioni devo comunicare ai clienti per migliorare la trasparenza e tutelare la mia attività? Quali strumenti si possono utilizzare? Quali funzioni posso sfruttare per migliorare il business e la comunicazione con la clientela?

Confartigianato Imprese Cuneo organizza un incontro gratuito dedicato ad approfondire queste tematiche lunedì 11 novembre 2024, alle ore 17.00, presso gli Uffici della Zona di Bra (Via G. Arpino, 35).

Dopo i saluti iniziali interverranno sul tema “La gestione dei dati personali nei servizi alla persona: dal consenso informato alla privacy” la Dott.ssa Pinuccia Carena, Data Protection Officer (DPO) ASLCN1 e AO S.Croce e Carle – Cuneo, e l’Avv. Massimo Murgia, Legale specializzato in materia di consenso informato e controversie in materia di responsabilità derivante da trattamenti alla persona.

In seguito, si svolgerà una presentazione su nuove soluzioni di registratori telematici con sistemi software dedicati per la gestione delle prenotazioni e delle comunicazioni con i clienti.

Seguirà buffet.

Per informazioni: tel.: 0171451248 / Email: servizi.persona@confartcn.com

Iscrizione obbligatoria su: https://confartcn.it/speciale-benessere