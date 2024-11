Cavallermaggiore, essiccatoio va a fuoco in un’azienda agricola di località Olmetto

E’ stato domato senza che avesse più gravi conseguenze l’incendio che nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, intorno alle 8, ha interessato un essiccatoio per il mais in un’azienda agricola di località Olmetto a Cavallermaggiore. Un primo intervento dei proprietario mediante l’utilizzo di un estintore aveva già consentito di contenere le fiamme, poi spente dalle squadre dei vigili del fuoco arrivati da Saluzzo, con autopompa serbatoio e autobotte, e dal distaccamento volontari di Savigliano, che lo hanno messo definitivamente in sicurezza intervenendo anche dall’alto.