A Vicoforte le celebrazioni del IV Novembre, con un ricordo al dramma dell'alluvione del 1994

A Vicoforte la Commemorazione del IV novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è stata celebrata ieri, domenica 3 novembre.

Alla Santa Messa, nella chiesa parrocchiale di Vicoforte, erano presenti il Sindaco con la Giunta e Consiglieri comunali, la Sindaca dei Ragazzi Anastasia Oggerino con i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e parecchi alunni della scuola primaria, oltre ai rappresentanti del locale Gruppo Alpini e dell’ANPI.

Subito dopo si è snodato il corteo per raggiungere il monumento ai Caduti sulla cui lapide sono incisi i nomi di soldati e civili vittime delle guerre del secolo scorso e davanti alla quale è stata deposta la corona d’alloro. Gli studenti, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno letto i nomi incisi sulla lapide ed alcune riflessioni ispirate a quel periodo storico, ma anche con richiamo alle dolorose vicende molto attuali, sulle quali avevano potuto riflettere nei giorni precedenti a scuola. Ha fatto seguito la benedizione della lapide e della corona da parte del Parroco Don Candido Borsarelli che ha commentato l’importanza del momento e della memoria.

Il sindaco, Gian Pietro Gasco, ha quindi commentato la ricorrenza e dopo aver ringraziato tutti i presenti ha portato un’altra corona d’alloro al cippo posto nel Parco della Rimembranza in ricordo degli Alpini caduti.

"Sono state molto importanti le riflessioni dei ragazzi e del Parroco delle quali ho ritenuto di evidenziare l’attualità e la necessità di non disperdere i sacrifici dei Caduti per la nostra indipendenza e la libertà che devono essere vissuti e difesi nella quotidianità, anche per trasferirli ai più giovani" - commenta il primo cittadino.

Al termine ha anche ricordato l’alluvione di trent’anni fa che aveva pure colpito Vicoforte, in particolare nella frazione Moline dove scorre il torrente Corsaglia. Il sindaco ha quindi ricordato il Vicese Rinaldo Voarino che il 5 novembre 1994, proprio durante l’alluvione aveva perso la vita nel fiume Tanaro a Farigliano.