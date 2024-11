Bra, giovani insieme all’arcivescovo monsignor Roberto Repole per “Vedere la Parola”

L’arcivescovo monsignor Roberto Repole si rimette in cammino per incontrare i giovani della Diocesi torinese che abbraccia anche Bra, con il terzo ciclo di catechesi sul tema “Che cosa è l’uomo, perché te ne curi?”.

L’itinerario pone al centro gli incontri di Gesù per scoprire o riscoprire alcuni elementi centrali della fede e per cogliere più in profondità la ricchezza della vita di Cristo, come risposta alla sete di verità e alla ricerca di senso presente nel cuore di ciascuno, in particolare dei ragazzi e delle ragazze.