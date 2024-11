Alba, l’associazione Alec ospita “La Revue Dessinée Italia”, la prima rivista in Italia dedicata al giornalismo a fumetti

Sabato 9 novembre alle 18, presso la sede dell'Associazione Alec, in via Vittorio Emanuele II n. 20, secondo piano, si terrà la presentazione de La Revue Dessinée Italia, la prima rivista in Italia dedicata al giornalismo a fumetti. L’evento sarà un’occasione di dialogo sul ruolo che il fumetto può avere nel raccontare storie di cronaca e di inchiesta, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente per il pubblico.

Durante l’incontro sarà presentato Se vuoi, puoi, un fumetto d’inchiesta scritto dalla giornalista Giorgia De Carolis e illustrato da Roberto Melis, che esplora il fenomeno delle sette motivazionali, rivelando una realtà poco conosciuta. Questo progetto si inserisce in una linea editoriale volta a valorizzare il fumetto come mezzo di narrazione investigativa e approfondimento giornalistico. Al dibattito interverranno Lorenzo Palloni, fondatore del collettivo Mammaiuto e del magazine La Revue Dessinée Italia, insieme agli autori. L’evento sarà moderato dallo scrittore Enrico Maria Di Palma e si concluderà con un rinfresco per il pubblico.

Gli ospiti - Lorenzo Palloni è uno dei principali esponenti del fumetto d’inchiesta in Italia. Fondatore del collettivo Mammaiuto, ha ricevuto numerosi riconoscimenti come Miglior Sceneggiatore e insegna Sceneggiatura e Storytelling. Fra le sue opere recenti si ricordano Delusi dalla Preda (Mammaiuto), Fortezza Volante (Minimum Fax), Ossario (Feltrinelli), L’Ignobile Shermann e Burn Baby Burn (Saldapress). Nel 2024 sono usciti: Sparta Non Piange, una raccolta di racconti per Mammaiuto, e È Successo Un Guaio, una nuova serie per Saldapress. Palloni è inoltre impegnato su nuovi progetti per il mercato francese.

Roberto Melis, nato a Roma nel 1992, è illustratore e fumettista. Ha esordito nel 2016 con Rosso Malpelo, scritto da Maurizio Palarchi (Kleiner Flug), e collabora regolarmente con testate come Il Quotidiano del Sud, Editoriale Domani e La Chiave di Sophia. È membro del collettivo indipendente Cappuccino ExPress e dal 2018 pubblica opere personali. Nel 2024 è uscito in Francia il suo fumetto L’Honorable Partie de Campagne (Les Éditions Sarbacane), scritto da Jean David Morvan, e Se Vuoi, Puoi, disegnato per La Revue Dessinée Italia.

Giorgia De Carolis è giornalista, podcaster e critica cinematografica. Si occupa di cultura, società e cronaca nera, e ha realizzato il podcast investigativo Nella trappola della setta, un’inchiesta in sei episodi sul mondo delle sette in Italia, prodotto da OnePodcast.