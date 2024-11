Caraglio, riparte la stagione teatrale con lo spettacolo "Badola"

Da Caraglio riparte la stagione teatrale con uno spettacolo comico in cui si ride di gusto. Sabato 9 novembre alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio riparte la stagione organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, con lo spettacolo BADOLA del duo comico MARCO E MAURO.

Marco e Mauro sono diventati l’emblema di un “certo” Piemonte, quello che ride di gusto, anche dei difetti che gli sono propri. Si fecero conoscere con La sai l’ultima? Ma non hanno mai dimenticato il dialetto e sono cresciuti arrivando ad allestire spettacoli articolati, sempre con un susseguirsi di situazioni paradossali. BADOLA è lo spettacolo in cui Marco e Mauro entrano in contatto con il pubblico in maniera diretta. Una sorta di “Greatest Hits”, di hit parade dei pezzi migliori del duo, che ogni anno viene integrato da nuove situazioni comiche. Molteplici sketches attraverso personaggi sempre attuali e momenti musicali ironici ma anche riflessivi.

Uno show sempre nuovo e sempre estremamente attuale che prende spunto dagli eventi quotidiani e di attualità trasformandoli in pura comicità. Con una terza protagonista sul palco: l'improvvisazione.

“Il nostro modo di fare cabaret è incentrato sulla terra che ci ha visto nascere e crescere: il Piemonte. E sui piemontesi, coi loro pregi e i loro difetti, con quello che sono e quello che vorrebbero essere. E non ci dimentichiamo il dialetto, che impreziosisce i nostri spettacoli, aggiunge effervescenza e dà efficacia alle battute”.

Marco Amerio e Mauro Mangone rappresentano ormai da parecchi anni, la maniera piemontese di ridere e di scherzare, sono piemontesi purosangue: di Volvera e Brandizzo. Arrivano da una esperienza di 39 anni sul palco, che li ha portati ad affinare personaggi e a trovare nel cuore di chi ama il teatro, un posto sicuramente dedicato e particolare. Nascono nel 1985 e iniziano con il cabaret classico di quegli anni, fra club e sacri luoghi del "Cabaret". Arrivano in tv nell'87, con il festival nazionale del Cabaret in onda su Italia 1, dove si piazzeranno al 3' posto. Di lì sarà un susseguirsi di premi vinti in giro per l'Italia, a dimostrazione che la stoffa era quella giusta. Inutile in un curriculum quasi quarantennale come il loro, stare a fare l'elenco dei premi o snocciolare tutte le partecipazioni televisive, perché la loro volontà è quella di guardare avanti. C'è ancora tanto da fare e tanto da raccontare.

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di una ventina di spettacoli scrupolosamente selezionati per i tre teatri civici, di Caraglio, Busca e di Dronero, a partire dal 9 novembre 2024 fino a fine maggio 2025. Titoli tout public e per le famiglie, non di pura evasione, ma di impegno, per l’ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili, la memoria. Si tratta di teatro però, non di comizi, non di lezioni, dove il bello e l’utile passano anche attraverso il divertimento e la risata.



Ed è così che si concretizza Il Teatro Fa Il Suo Giro attraverso Tre Teatri e Una Grande Stagione grazie alla nuova stagione dal titolo TRASMUTAZIONI. Un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.