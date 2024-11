In una mostra a Cuneo le illustrazioni sulla montagna dell'artista Nino Baudino

Chiunque abbia attraversato le Alpi di Cuneo potrà riconoscere con facilità le bellezze del territorio disegnate dall’illustratore Nino Baudino durante le sue escursioni. L’occasione è in arrivo alla Biblioteca Civica di Cuneo, dal 5 al 30 novembre, quando nel salone al primo piano di via Cacciatori delle Alpi 9 sarà visitabile la mostra “Quaderni di Montagna”, completamente allestita con schizzi realizzati dal vivo, con fogli e matita, nelle valli che circondano Cuneo. Dalle mete più blasonate, come laghi, rifugi e cime, alle meno conosciute, tra dorsali e colli, il disegnatore cuneese, noto per aver esposto in rassegne collettive e personali in Italia e all’estero, esporrà la sua produzione in occasione di Scrittorincittà, nell’anno di Cuneo Città Alpina. La mostra, ad ingresso libero, è promossa dalla Biblioteca Civica del Comune di Cuneo in collaborazione con Coumboscuro Centre Prouvençal. L’esposizione di Baudino, che opera abitualmente con tutte le tecniche della calcografia e della xilografia, sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0171.444.640, oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.cuneo.it .