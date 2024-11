“Conoscere le amministrazioni locali”: il 20 novembre una lezione “aperta” del corso di formazione

Sta proseguendo in queste settimane il corso di formazione “Conoscere le Amministrazioni Locali”, organizzato dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) in collaborazione con il C.F.P. Cebano-Monregalese e patrocinato dalla Provincia di Cuneo, che propone una “lezione aperta” al pubblico dove verranno trattati due temi di interesse per un’Amministrazione Comunale. Nella prima parte si parlerà delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità con la dott.ssa Sara Demaria del Comune di Cuneo, responsabile ufficio anagrafe ed elettorato; mentre nella seconda parte si tratterà del ruolo della comunicazione durante un mandato amministrativo con il dott. Davide Sordella, consulente di comunicazione e già Sindaco di Fossano.

L’incontro si svolgerà mercoledì 20 novembre dalle ore 18:00 alle 20:30 presso la il C.F.P. Cebano-Monregalese nella sede di Fossano, dove già si svolgono le lezioni, al quale è richiesta la prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/VK6RKdJdjKXj6cLLA

«Questa lezione ha un duplice obiettivo: uno è quello di approfondire il tema della ineleggibilità ed incompatibilità, quest’ultima in particolare che potrebbe sorgere anche in un momento successivo a quella dell’elezione comunale, così che gli amministratori, e non,siano edotti e possano rendersi conto quali siano le condizioni che potrebbero far insorgere la situazione, e cercare di evitarla laddove possibile, in modo da non aver ricadute sull’attività amministrativa, spesso non piacevoli sotto diversi punti di vista», commenta Serena Gasco di AISPA.

«Il secondo è quello di fare un focus sulla comunicazione durante un mandato amministrativo, poiché la tendenza è quella di concentrarsi maggiormente su quella pre-elettiva, ma non va sottovalutata “in itinere”, soprattutto sulla sua gestione in questi tempi, dove viviamo in un mondo Social».

Questo momento concluderà la “Prima Fase” del percorso formativo iniziato in ottobre e che vede impegnati una trentina di partecipanti: sono aperte infatti le iscrizioni alla “Seconda Fase” del corso che inizierà il 29 novembre, composto da sei lezioni il cui contributo complessivo è di 50 euro.