Buona lettura dal Caffè letterario di Bra con “Non parlare con la bocca piena” di Chiara Francini

La protagonista è Chiara, da poco uscita da una relazione con Federico. Il suo essere una donna fallica le ha impedito di portare avanti pure questa storia. Ora il dolore le morde il cuore. Ma niente, non ce la fa ed eccola suonare il citofono a papà, trascinare su per le scale i due trolley, addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’. Come le hanno insegnato fin da piccola.

Chi è Chiara Francini

Chiara Francini è nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, la sua formazione artistica inizia al teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Per due anni consecutivi è nello spettacolo “Faccia da comico” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini. Approda in televisione, grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi “BlaBlaBla” e “Stracult. Vengono poi “Radio Sex” di Alessandro Baracco e “Le ragazze di San Frediano” per la regia di Vittorio Sindoni. Tra l’altro, vince il Premio “Guglielmo Biraghi” nel 2011, come attrice rivelazione dell’anno, nell’ambito del 68° Festival Internazionale del cinema di Venezia. Nel 2013 conduce il Programma “Fashion style” in prima serata. Nel 2014 è protagonista dei film “Tutto molto bello” di Paolo Ruffini e “Soap opera” di Alessandro Genovesi; per quest’ultimo riceve il premio come Miglior Attrice protagonista al Festival internazionale del film di Roma.