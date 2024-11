Il 12 novembre la prima diretta Instagram di Harp Care della cuneese Valentina Meinero

Martedì 12 novembre 2024 alle 13.00 si terrà la prima diretta Instagram sull’Harp Care a cura della pagina Harp_For_Life_, progetto made in Cuneo con risonanza nazionale. Durante la diretta verranno spiegati i principi dell’Harp Care e i partecipanti potranno sperimentarne i benefici.

Il progetto, ideato e sviluppato dall’arpista cuneese Valentina Meinero con il supporto della web manager Marzia Colombo, si pone l’obiettivo di divulgare capillarmente l’arpa a 360 gradi anche come strumento di benessere personale.

Dal primo ottobre 2024 è infatti possibile ritagliarsi un momento per se stessi, dove si vuole e quando si vuole, ascoltando gratuitamente video di arpa che, ascoltati in diversi momenti della giornata, possono conciliare l’utilizzo dei social con un momento di benessere. L’Harp Care prevede infatti anche il concetto di prendersi cura di se stessi, rilassarsi e riposare qualche istante ascoltando il suono dell’arpa in particolare di quelle accordate a 432 Hz, frequenza che studi scientifici considerano ottimale per il benessere psicofisico delle persone.

I socials oramai fanno parte della nostra vita e la pagina nasce come opportunità con lo scopo di diffondere musica di qualità studiata per trasmettere armonia e serenità anche solo in 60 o 90 secondi.

I contenuti e le musiche sono realizzati da Valentina Meinero, arpista, concertista e docente che da anni esplora l’arpa in tutte le sue sfaccettature.