Martiniana Po: l'associazione Culturale Borgna inaugura l’anno sociale con due serate di approfondimento artistico

L’associazione culturale dedicata a Giovanni ‘Netu’ Borgna, nata un anno fa a Martiniana Po, dà il via al nuovo anno sociale 2024-2025 con due serate di approfondimento culturale previste nel mese di novembre, aperte esclusivamente ai soci.

Gli incontri, che si terranno nella sede dell’associazione in via Marconi 4, a Martiniana Po, offrono l’opportunità di esplorare e conoscere meglio le figure di Giovanni e Rosa Borgna, due artisti legati alla storia e alla cultura del territorio, con l’obiettivo di superare alcuni stereotipi e riscoprire il loro contributo al panorama artistico locale e nazionale.

Il primo incontro è previsto per domani venerdì 8 novembre alle 20,30 il tema trattato è dedicato a ‘Giovanni Borgna e il suo contesto’.

“La serata inaugurale – spiegano dall’associazione – sarà dedicata alla figura di Giovanni Borgna, pittore conosciuto e amato sul territorio. Attraverso un’attenta analisi del suo percorso artistico, si cercherà di andare oltre la definizione riduttiva di ‘pittore di valle’ e di collocarlo in un contesto più ampio, evidenziando le sue influenze e connessioni con altri artisti e con la cultura figurativa del suo tempo. Questo incontro intende sfatare alcuni miti legati alla sua figura, evidenziando invece il suo impatto e la sua importanza nel panorama artistico locale e nazionale”.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 22 novembre sempre alle 20,30 e sarà dedicato a ‘Rosa Borgna: pittrice in ombra’. Sarà un’occasione unica per approfondire la figura meno conosciuta di Rosa Borgna, sorella di Giovanni. Anch’essa pittrice, Rosa lavorò spesso al fianco del fratello nei cantieri, ma la sua storia artistica è meno documentata, rendendo il suo profilo complesso e sfuggente. Durante l’incontro, il relatore cercherà di delinearne il percorso biografico e professionale, seguendo le tracce della sua vita artistica tra Martiniana, Torino e Palermo.

Entrambi gli incontri saranno guidati dallo storico dell’arte Michelangelo Giaccone, classe 1996 e formatosi all’Accademia Albertina di Torino, attualmente impegnato in ulteriori studi all’Università di Torino. Giaccone è specializzato in cultura figurativa tra Piemonte e Liguria tra Cinquecento e Seicento e si occupa anche di pittura sacra ottocentesca, con una profonda conoscenza della figura di Giovanni Borgna, su cui ha condotto studi approfonditi.

In occasione degli incontri sarà possibile tesserarsi in loco o rinnovare la tessera dell’associazione, al costo di 16 euro. La tessera darà diritto a partecipare a tutte le iniziative che l’associazione intraprenderà durante l’anno sociale 2024-2025. Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare l’organizzazione al numero 345-4534564.