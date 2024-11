Grande successo per "Cantiere giovani", l'incontro organizzato dalle Acli di Cuneo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 novembre, nella sede provinciale delle Acli di piazza Virginio, si è svolto un incontro organizzato dal “Cantiere giovani” delle Acli di Cuneo coordinato da Pietro Carluzzo, consigliere provinciale Acli, con alcuni membri della presidenza provinciale: oltre alla vice presidente, Mariangela Tallone: Ferruccio Dallarovere, Raffaele Fattoruso, Franco Via, Piergiorgio Previotto e Giovanni Zavattero. Assenti il presidente provinciale Elio Lingua e il vice presidente vicario, Paolo Giordano, impegnati a Roma per incontri a livello nazionale delle Acli; entrambi hanno fatto pervenire il loro saluto e augurio di buon lavoro.

Ha introdotto l’incontro Francesco Garnero, dipendente Acli, che ha spiegato lo scopo dell’iniziativa, mirata a presentare alla presidenza provinciale Acli il gruppo dei giovani aclisti e la loro volontà di impegnarsi nell’associazione; di seguito Pietro Carluzzo ha spiegato che il gruppo di “Gioventù aclista cuneese” si prefigge di far incontrare i giovani presidenti di circolo e quelli attivi nelle varie attività acliste, cercando di conoscerli e farli conoscere tra loro, anche organizzando degli incontri nelle varie zone della Granda. E’ emersa la volontà di lavorare con entusiasmo per cercare di far conoscere le Acli e le opportunità che esse offrono, e per creare una rete di collaborazione interna alle Acli ma anche aperta alle altre realtà, come le Consulte dei giovani dei vari Comuni e le associazioni giovanili e i gruppi operanti nella Granda. Il tutto mirato sia a creare spazi di partecipazione democratica e opportunità di fare esperienze di volontariato, sia a dare alle Acli delle forze nuove in vista del futuro, nello stesso tempo mantenendo vivi i rapporti intergenerazionali, e gli ideali dell'associazione di fedeltà alla Chiesa, al lavoro e alla democrazia, nel rispetto del pluralismo che caratterizza in particolare le Acli cuneesi, in cui ciascuno deve essere libero di esprimere le proprie idee, senza sentirsi per questo giudicato o escluso.

Il gruppo dei giovani aclisti potrà contare sul supporto della Presidenza e della Segreteria provinciale Acli.

L’incontro si è concluso con un momento di festa e un augurio reciproco di buon lavoro.