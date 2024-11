"Da anni l’Amministrazione comunale di Saluzzo – dice il Consigliere regionale del territorio ed ex sindaco Mauro Calderoni - viene accusata di perdere servizi e perdere l’ospedale. Abbiamo sempre detto che era falso e ora ci sono le prove, certificate dalle parole della Regione. Saluzzo resta ospedale territoriale a servizio delle vallate delle Terre del Monviso: non viene chiuso, non viene smantellato, non rimane una scatola vuota. Questo è il grande successo politico della trattativa lunga e faticosa portata avanti negli anni con i colleghi amministratori del quadrante Nord-ovest della provincia di Cuneo. Ora si lavori tutti assieme su una viabilità adeguata al futuro ospedale perché è imprescindibile ridurre i tempi di percorrenza, specie per i residenti nelle valli. Per facilitare l’accessibilità alla futura struttura occorre anche progettare da subito un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, magari puntando proprio sulla ferrovia che dovrebbe finalmente essere riattivata a breve".