Il 14 novembre Alba sperimenta la strada scolastica davanti alla scuola primaria Umberto Sacco

Il prossimo 14 novembre, davanti alla scuola primaria Umberto Sacco di Alba, si terrà una giornata di sperimentazione per trasformare l’area antistante l’istituto in una strada scolastica sicura e accogliente per gli studenti e le loro famiglie. Questa iniziativa, organizzata dal Comune di Alba, prevede la chiusura temporanea della strada, dando la possibilità ai bambini, agli insegnanti e ai genitori di vivere lo spazio in modo diverso, grazie ad attività di urbanismo tattico. In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato al 20 novembre.

L’assessore Edoardo Fenocchio ha spiegato il senso di questa giornata sperimentale: “L’obiettivo è creare un ambiente sicuro e piacevole per i bambini, un luogo dove possano sentirsi a proprio agio e interagire in sicurezza. Questa fase di sperimentazione è fondamentale per coinvolgere i cittadini e farli riflettere su come lo spazio pubblico possa essere vissuto diversamente”.

L’iniziativa è parte di un più ampio progetto di mobilità sostenibile, finanziato tramite un bando regionale a cui il Comune di Alba ha partecipato nel giugno 2023, ottenendo il finanziamento nella primavera del 2024. Il bando, parte del Piano regionale per la qualità dell’aria, è intitolato "Programma di interventi per l’adeguamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" e promuove progetti che favoriscono la ciclabilità, la mobilità attiva e la sicurezza delle aree urbane.

Il progetto del Comune di Alba comprende diversi interventi, come la creazione di nuove piste ciclabili, la manutenzione della segnaletica dei percorsi ciclabili esistenti e la realizzazione di strade a prevalenza ciclistica con velocità veicolare ridotta. Fenocchio ha sottolineato l’importanza di queste azioni: “Stiamo cercando di rendere la città più accessibile e sicura per chi si muove a piedi o in bicicletta, soprattutto nelle aree scolastiche e lungo i principali percorsi cittadini.”

Un elemento distintivo di questo bando è il sostegno non solo agli interventi strutturali, ma anche alla comunicazione e alla progettazione partecipata. Il Comune ha coinvolto attivamente la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo della Moretta, organizzando incontri con insegnanti, genitori e studenti per raccogliere proposte e idee. “Abbiamo già avviato un dialogo con la scuola e le famiglie, perché vogliamo che questo progetto sia condiviso e che risponda realmente alle esigenze dei cittadini”, ha spiegato Fenocchio.

La giornata del 14 novembre rappresenta un’importante occasione per i bambini e le famiglie di vivere lo spazio davanti alla scuola in modo nuovo, con l’utilizzo di elementi temporanei come strutture mobili e disegni a terra, per immaginare una trasformazione duratura e a misura di bambino. “Questo tipo di urbanismo tattico ci permette di testare insieme alla comunità nuove soluzioni, prima di procedere a interventi più permanenti. È un approccio che mette al centro le persone e le loro esigenze, favorendo una progettazione condivisa”, ha aggiunto Fenocchio.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 110.000 euro, rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e sostenibile. Con queste iniziative, Alba si impegna a promuovere una mobilità attiva e a migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più inclusivi e accoglienti per i suoi cittadini.