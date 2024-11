Niella Tanaro entra nel circuito “Comune tabUiato” con il numero 1917

Niella Tanaro, borgo pittoresco e autentico del Cuneese, entra a far parte del circuito “Comune tabUiato” con il numero 1917. Grazie a questa iniziativa, il comune potrà valorizzare ulteriormente le sue risorse storiche, culturali e paesaggistiche attraverso la piattaforma digitale di tabUi, ideata per promuovere i piccoli comuni e favorire un turismo di prossimità accessibile e consapevole.

Un territorio ricco di tradizione e natura

Niella Tanaro è noto per le sue bellezze paesaggistiche, con percorsi naturalistici ideali per gli appassionati di trekking e bike tour. Il borgo è attraversato dal fiume Tanaro, che offre scenari di grande fascino e biodiversità, e presenta una varietà di sentieri che si snodano tra colline e boschi, perfetti per escursioni immersi nella natura. Tra i principali luoghi di interesse si trova la storica Chiesa di Maria Vergine Assunta, un monumento di grande valore architettonico e religioso che rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale, e il Castello, simbolo dell’antica storia di Niella, che racconta secoli di cultura e tradizione.

Tra gli eventi più attesi, spicca la Tradizionale Festa del Pane, un appuntamento che celebra l’arte della panificazione e il patrimonio gastronomico del territorio. Ogni anno, abitanti e visitatori si riuniscono per condividere pane fresco e prodotti tipici locali, in una festa che rappresenta l’autenticità e la convivialità della comunità di Niella Tanaro.

Il commento del fondatore di tabUi, Giorgio Proglio

“Siamo molto felici di accogliere Niella Tanaro nella famiglia dei Comuni tabUiati. Il numero 1917 che rappresenta Niella Tanaro nel nostro circuito porta con sé un richiamo speciale alla storia del territorio e ne sottolinea l’importanza nel contesto regionale. Con tabUi, vogliamo far sì che ogni viaggiatore possa vivere esperienze autentiche e scoprire piccoli gioielli come Niella, che custodisce tradizioni e paesaggi unici” – ha dichiarato Giorgio Proglio, fondatore di tabUi.

Il commento del Sindaco di Niella Tanaro

“Entrare a far parte del circuito tabUi è per noi una grande opportunità per promuovere il nostro territorio e rendere Niella Tanaro sempre più accessibile a chi desidera conoscerlo meglio. Grazie a tabUi potremo far scoprire la nostra storia, le nostre bellezze naturali e i nostri eventi con un semplice click, raggiungendo così un pubblico più ampio. Il numero 1917 sarà per noi un simbolo che valorizzeremo con entusiasmo” – ha commentato il Sindaco di Niella Tanaro.

Cos’è il circuito “Comune tabUiato”

Il circuito “Comune tabUiato” è un progetto di tabUi che mira a valorizzare le piccole realtà italiane, inserendole in una rete digitale dove ogni comune viene identificato da un numero specifico. Questo permette ai visitatori di esplorare il territorio in modo innovativo e coinvolgente, scoprendo la storia e la cultura di luoghi altrimenti meno noti ma di grande fascino.