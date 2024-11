Il Piemonte incontra la Sardegna: una missione per promuovere la provincia di Cuneo a Cagliari

Una nuova sinergia tra il Piemonte e la Sardegna prende vita grazie alla missione in terra sarda di Beppe Carlevaris, Presidente di VisitPiemonte e Conitours Consorzio Operatori Turistici Cuneo, con l’obiettivo di promuovere la provincia di Cuneo e le sue eccellenze turistiche nel cuore del Mediterraneo. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di promozione territoriale avviate in seguito al collegamento aereo tra Cuneo e Cagliari, una rotta operata da Ryanair che, in soli 50 minuti di volo, collega il Piemonte con la “bella isola” sarda.

La giornata di incontri è iniziata con un appuntamento all’aeroporto di Cagliari, dove Carlevaris ha incontrato il dottor David Crognaletti, direttore commerciale e sviluppo network della SOGAER, la società che gestisce lo scalo Sardo, per definire azioni strategiche di comunicazione che valorizzino l’offerta turistica della provincia di Cuneo nelle aree di accoglienza all’interno dell’areoporto. L’obiettivo è quello di far conoscere ai viaggiatori sardi le attrazioni naturali, culturali ed enogastronomiche cuneesi, rafforzando il legame tra le due regioni attraverso iniziative di visibilità mirate.

La missione è proseguita con una visita all’Istituto alberghiero di Villamar e alla sezione staccata del turistico a Sanluri, durante la quale sono stati gettati i primi semi per una futura collaborazione. Si sta infatti valutando la possibilità di attivare scambi formativi tra gli studenti sardi e le aziende turistiche della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di creare un ponte culturale e professionale che permetta ai giovani di conoscere e valorizzare le eccellenze delle due regioni, arricchendo il loro percorso di studi con esperienze dirette nel settore dell’ospitalità.

L’iniziativa ha trovato dei validi supporti nell’assessore al turismo del Comune di Villacidro, Marco Erbì, e nel Sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, che hanno contribuito a rendere possibili questi incontri e ad agevolare le connessioni necessarie per il progetto.

Grazie a questa missione e alla nuova rotta aerea Cuneo-Cagliari, il Piemonte e la Sardegna si avvicinano, aprendo nuove opportunità di scambio e collaborazione. L’obiettivo è quello di favorire un turismo di qualità, che permetta ai visitatori di scoprire le eccellenze di Cuneo e del Piemonte e, allo stesso tempo, valorizzi l’identità e le risorse della Sardegna in un’ottica di reciproco arricchimento culturale e turistico