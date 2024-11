A Dogliani il meeting del Lions Carrù-Dogliani: al centro, il mondo scuol

Meeting del Lions Club Carrù-Dogliani

Nella serata di giovedì 7 novembre, presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani, si è tenuto il meeting del Lions Club Carrù-Dogliani "Scuola, educazione e formazione permanente, anche per gli adulti, attraverso i centri di formazione CNOS/FAP". Relatore dell'incontro il dott. Davide Busato, che del CNOS/FAP di Bra è direttore dal 2022. Ospite del Presidente del Club, il dott. Christian Sciolla, Vicesindaco del Comune di Carrù con delega alla cultura. Dopo il saluto di benvenuto la Presidente Romana Gaiero ha voluto dedicare un momento di ricordo nel trentesimo anniversario dei tragici eventi dell'alluvione 1994, che tanto duramente colpirono la valle Tanaro ed in particolare il nostro territorio e alle persone che purtroppo persero la vita.

"Sono state tante le celebrazioni e gli eventi che in questi giorni si sono susseguiti nei vari Comuni. Ho cercato di assicurare la mia presenza in rappresentanza del Club a tutte quante" ha esordito la Presidente Romana Gaiero, affermando che "al tempo il Lions contribuì in aiuti materiali per la ricostruzione, ricordo che al Comune di Farigliano donò un autocarro, nel pieno obiettivo del nostro motto 'soccorso ai bisognosi e aiuto ai deboli'".

Presenti al meeting numerosi soci, tra i quali gli officer distrettuali dott.ssa Carla Blengio, l'ing. Sergio Zavattero componente dello staff del Governatore e Rossella Chiarena che da sempre, con impegno, all'interno del Club si occupa del service "il poster della pace".