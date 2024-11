Barolo en Primeur si chiude con 1 milione e 27mila euro raccolti. Battuta all'Asta del Tartufo l'ultima barrique solidale

Barolo en primeur conferma le attese e sfonda il muro del milione di euro: l’asta solidale, promossa da Fondazione CRC Donare ETS e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, raccoglie altri 40 mila euro per la 15ª e ultima barrique, battuta durante l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba al Castello di Grinzane Cavour. Il totale del ricavato sarà così devoluto a favore di 18 progetti solidali che comprendono iniziative culturali, sociali, didattiche e di welfare.

L'offerta per l’ultimo lotto è arrivata da Hong Kong, dove un donatore anonimo ha offerto 40mila euro per la quindicesima e ultima barrique, che andranno a favore di Mother’s Choice Foundation, ente che opera nella medesima città asiatica dal 1987 a favore dei bambini orfani e delle giovani madri in difficoltà.

Sono 18 i progetti benefici sostenuti in questa edizione dell’asta solidale, che sale così a quota 73 iniziative benefiche sostenute nelle prime quattro edizioni.

Di seguito, l'elenco completo degli enti beneficiari e dei filantropi di Barolo en primeur 2024:

Quanto raccolto dai lotti comunali sarà invece interamente devoluto a favore della Scuola Enologica di Alba.

L'appuntamento con la quinta edizione di Barolo en Primeur è per l'ottobre 2025.