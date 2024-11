FEDERMANAGER CUNEO: successo di partecipazione per l’Assemblea Annuale tenutasi a Cherasco

Come da consueta abitudine l’impegno statutario di Federmanager Cuneo è quello di presentare la relazione delle attività e il Bilancio consuntivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Quest’anno l’assemblea è stata caratterizzata dalle integrazioni riferite proprio allo Statuto come da indirizzo della Federazione nazionale con importanti modifiche approvate anche dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Federmanager Cuneo

L’Assemblea annuale, ordinaria e straordinaria, è stata un vero successo in termini di partecipazione e contenuti nella splendida location del “Somaschi Hotel”

Gli ospiti si sono alternati sul palco con un “chairman” d’eccezione, il Presidente Fulvio D’Alessandro che afferma “È stato un anno nel quale abbiamo consolidato la nostra attività e dato nuovo impuslo all’attività di segreteria. Abbiamo superato le 50 contrattazioni, tutte nel segno del rispetto e della cordialità tra le controparti, che hanno apprezzato il nostro stile. Come dico sempre, io lavoro bene con i Direttori “umani” delle risorse, con i quali abbiamo creato un modello e una prassi che favorisce le trattative per i ns. iscritti”.

Prima dell’inizio dei lavori aperti al pubblico e alle realtà intervenute c’è stato il saluto di Valter Quercioli, attuale Vice Presidente Nazionale Federmanager, che dichiara, dopo i saluti istituzionali, “Sono impegnato a lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra categoria e per il nostro sistema produttivo. Ogni giorno affrontiamo sfide crescenti in un'economia italiana ed europea globale sempre più complessa e soggetta a tensioni di tutti i tipi. Oggi mi presento qui davanti a voi anche per condividervi la mia decisione a candidarmi alla Presidenza nazionale di Federmanager. Con una missione che è anche la nostra missione che è quella di sostenere, supportare e tutelare il valore del management italiano, promuovendo al contempo la competitività e la produttività delle nostre imprese, uno sviluppo economico equo, che sia socio-sostenibile e il benessere sociale. Ma non c'è strategia che tenga senza un solido fondamento etico e valoriale. Credo fermamente che il management non debba limitarsi a generare risultati economici per gli azionisti, per quanto importanti, ma debba promuovere anche comportamenti etici e responsabili all'interno delle aziende e nella società”

I numeri di Federmanager Cuneo nel 2024:

54 - conciliazioni in sede protetta

11 - rapporti con legali

18 - consulenze varie

1.120 - gestione pratiche Fasi – Assidai – Previndai

51 -Consulenze previdenziali

12 - eco-cert

2 - dimissioni telematiche

12 - naspi e naspi-com

22 - pensioni

3 - riscatti laurea

Ancora il Presidente D’Alessandro “Noi di fatto siamo un sindacato, ma prima di essere un sindacato siamo una “territoriale” che offre supporto e servizi a tutti gli associati. Per questo motivo invito tutti coloro che sono iscritti a partecipare sempre di più alle nostre iniziative e a condividerle con i propri contatti, vale sempre il concetto che insieme siamo più forti”.

Molti gli importanti appuntamenti istituzionali e informativi presentati da GIACOMO BORDONE, Relazioni Industriali CONFINDUSTRIA CUNEO, ROBERTO CASINI – Presidente Gruppo Senior FEDERMANAGER, MARINA CIMA, Presidente MANAGER SOLUTIONS e BARBARA ODONI Rappresentante GRUPPO MINERVA FEDERMANAGER CUNEO, SANDRO SABBATINI, Area mercato FASI e ANNALISA ARNAUDO, Consigliere di amministrazione FASI, CONCETTA PUCCIO di ASSIDAI, MASSIMILIANO LUTERO di PREVINDAI, FRANCESCA ROSTAGNO Direttrice EPACA Cuneo, MATTEO SCARSO di PRAESIDIUM, DOMENICO PIANO e LUCA BARBASO di OPsolution e in conclusione FRANCO DEL VECCHIO, Coordinatore Redazione Dirigenti Industria.

La premiazione degli associati da oltre 40 anni

Gli associati premiati quest’anno con una targa sono stati: Giordano Adorino, Giovanni Ghirardo e Teresio Ercole per i 50 anni di iscrizione. La pergamena va a Gianni Arioli per i 40 anni di iscrizione

I ringraziamenti agli ospiti

Il Presidente D’Alessandro ha ringraziato ospiti, amici, collaboratori tra i quali l’Avv. Monica Binello accreditata Federmanager Cuneo, Massimo Acanfora del Gruppo Editoriale MoreNews editore delle testate giornalistiche TargatoCN e La Voce di Alba; Paola Bodrero Presidente ADMC di Confindustria Cuneo, Simona Cirio e Francesca Gervasio CDC-Affidea Cuneo, Federico Marchese Presidente Federmanager Asti, Giorgio Righini presidente Federmanager Biella, Ubaldo Uberti Presidente Federmanager Novara e VCO e Presidente FePi e infine Giuseppe Demonte Past President FePi. Un ringraziamento particolare va Norma Chiaramello responsabile di segreteria Federmanager Cuneo.

L’evento si è reso possibile grazie al supporto dei nostri partner e sponsor tra i quali: BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA, CDC-AFFIDEA CUNEO, OPSOLUTION, VENCHI SPA, GINO SPA, FERRERO SPA, FONTI SAN BERNARDO.

FEDERMANAGER CUNEO è un’associazione che rappresenta e tutela i dirigenti industriali nella provincia di Cuneo ed è il riferimento provinciale per FEDERMANGER che offre servizi di supporto ed assistenza a centinaia di membri associati dai dirigenti, ai quadri apicali e alle alte professionalità, in vari aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla conclusione. Questi servizi includono orientamento e formazione, consulenza previdenziale, fiscale e sanitaria, assistenza in situazioni come le conciliazioni aziendali. L’associazione si impegna anche a promuovere l’accrescimento culturale, sociale e il networking tra i dirigenti. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale Federmanager Cuneo

