Festa del Ringraziamento a Priocca, tra riconoscimenti e commozione

Tradizionale appuntamento a Priocca con la Festa del Ringraziamento e la benedizione dei mezzi agricoli, a cui si abbina tradizionalmente la consegna ai diciottenni della Carta Costituzionale. Sul sagrato della chiesa, al termine della S. Messa, la sindaca Enrica Ponte ha consegnato i riconoscimenti a lavoratrici e lavoratori della leva 1958, per poi affidare la Costituzione Italiana nelle mani dei neo diciottenni e del papà di Andrea Danusso, ragazzo tragicamente deceduto in un incidente stradale lo scorso maggio, ma sempre nel cuore dai priocchesi.

La sindaca ha anche donato al padre, in memoria del ragazzo, una piantina di cipresso, simbolo di congiunzione fra terra e cielo e di ricordo indelebile.

Menzionate e premiate le Scuole dell’Infanzia e Secondaria di primo grado (3 A e 3 B dello scorso anno scolastico), che hanno partecipato al concorso di poesia di Roddi, entrando nell’antologia del prestigioso premio. Premiati anche il Vigile del Fuoco Aldo Pasquero, recentemente arrivato alla pensione, dopo anni di lavoro in un ambito importante e a favore di tutta la comunità, e la dirigente scolastica Gabriella Benzi, per 14 anni preside dell’Istituto Comprensivo Statale di Govone.

La cerimonia è poi proseguita con l’acclamazione di Marco Perosino a “Priocchese dell’anno”. Oggi presidente dell’Enoteca Regionale del Roero e collaboratore del ministro Paolo Zangrillo, Marco Perosino ha ricoperto il ruolo di parlamentare e di sindaco per tanti anni, ed è figura carismatica e di grandi capacità, spese sempre per il bene dei suoi cittadini. Molto commosso, Perosino è stato invitato sia dal sindaco di Guarene e consigliere provinciale Simone Manzone, sia dal consigliere regionale Daniele Sobrero, sia dal consigliere provinciale Massimo Antoniotti, a proseguire nelle sue attività sociali e politiche, continuando a mettere a disposizione le sue competenze e il suo dinamismo. Toccante la testimonianza di amicizia espressa da Franca Biglio, sindaca di Marsaglia e presidente ANPCI, che ha indicato in Perosino una guida e un riferimento sicuro e sempre presente per tutti gli amministratori pubblici.

[La consegna del premio a Marco Perosino]

La festa è poi proseguita con aperitivo e un pranzo conviviale sotto la tensostruttura, a cui hanno partecipato numerosi cittadini.