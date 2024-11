"La pietra e l’acciaio": a San Damiano Macra la presentazione del libro di Danilo Giordana

A San Damiano Macra, venerdì 15 novembre si terrà una serata davvero importante: sarà infatti presentato, alle ore 21 presso il Salone Parrocchiale, il libro "La pietra e l’acciaio" dell’autore racconigese Danilo Giordana.



Edizioni Pathos Torino, si tratta di un romanzo storico in cui la storia reale si intreccia con la vicenda romanzata. Siamo nel 1945, precisamente a gennaio: Marco, cavaliere di Rodi, e il suo fedele e giovanissimo scudiero Filippo, si trovano nel bel mezzo della tremenda battaglia di Vaslui, nell’attuale Romania. Il loro vero obiettivo, però, è scovare un uomo che, secondo le informazioni ricevute, nasconde un segreto, qualcosa di importantissimo per la cristianità e che deve essere recuperato a ogni costo. Un uomo che sta fuggendo per attraversare le Alpi, e per farlo arriverà proprio a San Damiano.”



“L’ispirazione per questo romanzo è nata dalla mia passione per il nostro territorio - racconta Danilo Giordana - anni fa ho avuto la possibilità di approfondire la storia del fonte battesimale custodito nella chiesa di San Giovanni a Racconigi. L’opera è stata realizzata dai tre fratelli scalpellini vissuti nel Vallone di Pagliero: Stefano, Costanzo e Maurizio Zabreri. L’architetto Dino Oggero di San Damiano Macra mi ha fornito ulteriori preziose informazioni per dare forma alla vicenda”.



L’autore Danilo Giordana, venerdì sera, dialogherà proprio con Dino Oggero. La presentazione, a cura della Biblioteca di San Damiano Macra, è aperta a tutti. Per maggiori informazioni: bibliotecasandamianomacra@gmail.com