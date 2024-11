"Grazie per l'aiuto a chi vive quotidianamente la disperazione della povertà"

Caritas Saluzzo, la "boutique du monde" in corso Piemonte

Qualche giorno fa la Caritas Saluzzo ha lanciato un appello su TargatoCn per la raccolta di indumenti invernali da distribuire ai molti migranti stagionali che ancora lavorano nel saluzzese e che si rivolgono per aiuto alla nostra “Boutique du monde” di corso Piemonte 63.

"L’appello - informa il direttore Carlo Rubiolo - è stato raccolto da molte persone generose, che ci hanno portato numerosi capi di vestiario, con i quali abbiamo potuto finalmente soddisfare le richieste di tanti ragazzi che non hanno l’abbigliamento adatto per le temperature dei mesi invernali.

Desidero ringraziare di cuore tutte queste persone, alcune note e tante sconosciute, che hanno deciso di sostenerci in questa piccola, ma preziosa testimonianza di carità.

Colgo l’occasione per ringraziare anche coloro che sostengono la Caritas con aiuti alimentari per l’Emporio e la Mensa.

In particolare le panetterie ”Antichi sapori del pane” di porta Cuneo, “Pane e dolci” di corso Piemonte, Rattalino di piazza Risorgimento.

E poi le ditte Granda Zuccheri, Rivoira Frutta, Acqua Eva, Balocco, Albertengo, Galfrè di Barge e la ditta che gestisce la mensa dell’Ospedale di Saluzzo e i suoi operatori locali.

Ringrazio la persona che periodicamente arriva all’Emporio con l’automobile carica di prodotti alimentari e che non vuole essere citata.

Ringrazio le persone, di cui non conosco il nome, che quando possono vengono in corso Piemonte a portare qualcosa per la mensa.

Ringrazio quanti ci affidano le loro offerte - dai pochi euro ai bonifici importanti - per aiutarci a sostenere chi vive quotidianamente la disperazione della povertà.

Tutti questi gesti sono la prova che nel cuore di tante donne e di tanti uomini la spinta alla solidarietà prevale sulle pulsioni egoistiche, che pure ancora oggi sembrano dominanti, perché spesso alimentate da interessi di parte.

Auguriamoci che tutti arrivino a pensare che valga davvero la pena rinunciare a qualcosa di proprio per il bene degli altri".

Il direttore Caritas Saluzzo Carlo Rubiolo.