Stracôni 2024: alla Serata del Cuore verranno donati 102.500 euro a scuole e associazioni sportive

Domenica 10 novembre è stata una giornata indimenticabile per la Stracôni, che ha celebrato la sua 41^ edizione in compagnia di 20.500 amici, cani compresi, radunati in Piazza Galimberti: tutti insieme nel nome della solidarietà.

Il sold-out delle presenze previste per l’edizione 2024 ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato: restituire, sotto forma di contributi, alle scuole e alle piccole associazioni sportive locali, tutto il ricavato dalla vendita dei pettorali.

Verranno donati 102.500 euro, che saranno consegnati durante la Serata del Cuore, in programma giovedì 21 novembre 2024 alle ore 20:45 in Sala San Giovanni a Cuneo: "Se ogni anno riusciamo a raggiungere questi straordinari risultati è grazie al prezioso contributo degli sponsor e dei partner commerciali che si fanno carico delle spese organizzative e alla grande partecipazione del pubblico, che ad ogni edizione ci dimostra tutto l’affetto e la simpatia che li lega alla Stracôni", dicono gli organizzatori.



Ecco le prime tre associazioni sportive classificate per il numero di pettorali venduti:

GS Roata Chiusani: 1502 pettorali venduti, riceverà 8.024 euro.

Avis e Podistica Caragliese: 1035 pettorali venduti, riceverà 5.529 euro.

U.S. Acli Podistica Buschese: 808 pettorali venduti, riceverà 4.316 euro.



E le prime tre scuole classificate:

Scuola dell’infanzia Bersezio San Pietro del Gallo: 1008 pettorali venduti, riceverà 5.387 euro.

Scuola Materna Sorelle Beltrù San Rocco Bernezzo: 907 pettorali venduti, riceverà 5.184 euro.

Istituto Comprensivo Grandis Borgo San Dalmazzo: 800 pettorali venduti, riceverà 4.274 euro.



La classifica completa verrà pubblicata nei prossimi giorni sul sito ufficiale.