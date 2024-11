L’Open Day di Foria, sabato 16 novembre, è dedicato alla presentazione di modelli rivoluzionari di porte interne

Forgia, azienda leader nel settore dei serramenti da oltre 27 anni, avverte la necessità di restituire valore ad un elemento d’arredo trascurato negli ultimi anni: la PORTA INTERNA.

Il sovrabbondare di bonus edilizi volti a garantire un risparmio energetico ed economico ha dato priorità a prodotti isolanti, quali serramenti e schermature solari, tralasciando le porte interne e rimandandone la sostituzione.

«Ecco perché ci sembra doveroso restituire alla porta interna il prestigio che merita, come vero e proprio elemento d’arredo e di design» - queste le parole di Alberto Forgia, titolare dell’Azienda, che definisce la PORTA INTERNA qualcosa di più di un puro elemento divisorio.

Essa ha infatti acquisito un ruolo chiave nel determinare l’atmosfera di un ambiente, facendo la differenza nella luminosità, nell’eleganza, nel design, a seconda del materiale e della soluzione scelta: porte in legno anticato, rustico o laccato; in polimerico, dal design innovativo, con incisioni, linee geometriche e creative; porte tutto vetro o con preziosi inserti in pietra, vetro o legno.

Ogni materiale ha il suo linguaggio, la sua bellezza, la sua unicità.

Aurelio ed Alberto, insieme al loro team di collaboratori, desiderano invitarvi ad ammirare le nuove collezioni di porte interne in due eventi mirati alla varietà della clientela Forgia:

Venerdì 15 novembre alle ore 17.00 l’invito si rivolge ai tecnici professionisti: in collaborazione con il nostro partner AIP Porte di Barge, presenteremo le novità progettuali delle porte tutto vetro dell’innovativa Collezione “Visioni”: pareti divisorie totalmente in vetro, vetri materici, con inserti in legno, tessuto o reti metalliche ci catapulteranno nel futuro delle porte interne con le ultime creazioni. Innovazione, design d’avanguardia e funzionalità apriranno un mondo di possibilità senza limiti. Seguirà un aperitivo.

Sabato 16 novembre un’apertura straordinaria dalle 9.00 alle 18.00 permetterà a tutti di ammirare le varie collezioni esposte, dove ogni modello esposto stuzzicherà i gusti di ciascuno… E a proposito di gusto, l’arrivo dei primi freddi e l’avvicinarsi del Natale ci darà l’occasione per ammirare e gustare un’invitante fontana di cioccolato fornita dal nostro partner e cliente Pasticceria Depetris di Revello, Ciculaté del Monviso ed eccellenza artigiana del territorio.

Entrambi gli appuntamenti avranno luogo nello Show Room Forgia a Saluzzo, in Via Circonvallazione 11/h.

Grandi sconti mirati sulle porte interne, per gli acquisti effettuati in giornata!

E allora non esitate ad accettare l’invito… Forgia vi apre le porte di un’occasione unica!