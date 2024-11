Dal Santa Croce a Roma per il Congresso Nazionale di Endocrinologia Clinica

Si è tenuto a Roma dal 7 al 10 novembre il 23° Congresso Nazionale dei Medici Endocrinologi di aggiornamento in Endocrinologia Clinica.

Tre dottoresse della relativa Struttura dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo sono state coinvolte in qualità di relatrici e coordinatrici. Il direttore della Struttura, Anna Pia è stata coordinatrice e moderatrice della sessione "L’ipertensione nelle patologie surrenaliche: differenze nella presentazione e nella terapia"; Elena Castellano, ha coordinato e moderato la sessione "Iperparatiroidismo: come gestirlo alla luce delle Linee guida internazionali", con un proficuo confronto di endocrinologo clinico, medico nucleare e chirurgo; Micaela Pellegrino, è stata invece relatrice nella sessione "Masse surrenaliche: cosa fare nella pratica clinica", offrendo un importante contributo relativamente in particolare alla gestione del follow-up.