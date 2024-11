Cuneo, 175 residenti del Centro chiedono la videosorveglianza nei varchi del quadrilatero

Una delle auto vandalizzate in centro a Cuneo lo scorso febbraio

Sono state consegnate ufficialmente nei giorni scorsi – in un incontro che ha visto protagonista il comitato di quartiere Cuneo Centro e gli assessori cuneesi Luca Pellegrino e Andrea Girard – le 175 firme raccolte tra i residenti dell’area relativamente alla richiesta di installazione della videosorveglianza nei varchi del quadrilatero tra corso Dante, corso Nizza, corso Soleri, viale IV Novembre e monumento alla Resistenza. L’idea, ovviamente, è quella di disincentivare la realizzazione di eventuali atti vandalici; Girard ha assicurato il conferimento della petizione nel prossimo incontro del tavolo di Ordine e Sicurezza che vede unite la giunta, la Prefettura e le forze dell’ordine, ponendo l’accento sulla necessità di identificare le linee di finanziamento opportune.

Nel corso dell’incontro, però, rappresentanti dei residenti e giunta hanno realizzato una vera e propria panoramica relativamente agli aggiornamenti e alle novità riguardanti diverse delle istanze presentate nel corso dell’anno ormai giunto al termine. Un vero e proprio momento di breefing a poche settimane, ormai, dall’inizio del 2025 che ha soddisfatto il comitato: “Consci che siano ancora diversi i capitoli di lavoro aperti, questi progressi sono forse il miglior antidoto alla disaffezione alla politica e alla cosa pubblica che oggi è molto diffusa”.

Gli altri interventi: in primavera i lavori in corso Solaro e sul parco giochi di corso Dante

Secondo argomento discusso nel corso dell’incontro quello della riqualificazione di corso Solaro, sul cui progetto comitato e giunta avevano già raggiunto una tangenza nello scorso febbraio. Gli assessori hanno comunicato l'inizio dei lavori di pulitura della ripa e di rifacimento della ringhiera nella primavera del 2025, e per l’autunno la piantumazione di una nuova fila di platani e loro irrigazione

Spazio, anche, al futuro del parco giochi ubicato in corso Dante sul lato di corso IV Novembre, riconosciuto dai residenti come presidio importante di un’area particolarmente attenzionata. La sua ricostruzione è stata finanziata e i lavori inizieranno nella primavera del 2025 seguendo una progettazione dedicata alla fascia dei bambini e delle bambine con età compresa tra i due e i 12 anni.

Il comitato ha infine chiesto alla giunta di intervenire presso la società di pallapugno in modo da sollecitare la sistemazione del muro di cinta esterno dello sferisterio di piazza Martiri (e della cartellonistica adiacente, attualmente oggetto di degrado).