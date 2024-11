Oggi l'ultimo saluto a Michele Monge, l'alpino più anziano di Revello

Si svolgeranno oggi pomeriggio (giovedì 14 novembre) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta a Revello i funerali di Michele Monge, 89 anni, il più anziano tra gli alpini del paese.

Originario di Verzuolo, Monge si era trasferito in giovane età nella valle Po, dove ha lasciato una traccia indelebile grazie al suo impegno sociale e alla sua dedizione alla comunità. Nel corso della vita Monge ha ricoperto ruoli di rilievo sia come capogruppo delle Penne nere, sia come consigliere comunale e vicesindaco.

Il suo impegno è andato oltre la politica: Monge era infatti un membro attivo del coro alpino "Guglio Bracco" e ha dedicato parte del suo tempo alla riqualificazione della cappella di Santa Sofia, cui si è dedicato con cura e attenzione. Amava molto la montagna e il Monviso.

Lascia i figli Sandra, Simona, Stefania e Maurizio con le rispettive famiglie. L'affezionata Liliana, il fratello, le sorelle e parenti tutti.

La famiglia desidera fare un ringraziamento particolare alla cara Daniela, al dottor Nicola Rovetto e alle infermiere delle cure domiciliari. Le offerte raccolte in sua memoria saranno devolute ai missionari della Consolata.