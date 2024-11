Racconigi, cambio al vertice della Protezione Civile: Giovanni Barra subentra a Mario Castucci

A partire dall'inizio di novembre, la Protezione Civile di Racconigi ha un nuovo coordinatore: Giovanni Barra subentra a Mario Castucci, che lascia il ruolo dopo oltre un decennio di servizio in prima linea. Castucci, entrato nella Protezione Civile di Racconigi nel 2010, pur passando il testimone, rimarrà comunque nel gruppo come volontario e, fino al 31 dicembre, in qualità di supervisore per facilitare la transizione e offrire il proprio supporto.

"Il nostro è un compito dove è necessario dare sempre il massimo, ma per motivi di salute non riuscivo più a farlo come avrei voluto; per questo ho preferito lasciare il testimone – spiega Castucci – Rimarrò comunque nel gruppo come volontario generico e metterò a disposizione del gruppo la mia esperienza."

Il vicesindaco Alessandro Tribaudino vuole sottolineare: "All'interno della Protezione Civile di Racconigi si respira da sempre un clima familiare, grazie a uomini e donne straordinariamente generosi e sempre disponibili. È grazie al loro impegno costante e alla loro dedizione che la nostra comunità può sentirsi al sicuro in ogni situazione di emergenza. Durante l’emergenza Covid, sono stati preziosissimi nel confezionamento e nella distribuzione delle mascherine donate dal Comune, anticipando tutti! Inoltre, si sono occupati anche di portare la spesa a domicilio ai cittadini in difficoltà. Voglio ringraziare di cuore il capo uscente Mario Castucci per il prezioso contributo fornito durante oltre un decennio di servizio. Auguro al nuovo coordinatore Giovanni Barra un buon lavoro, certo che saprà garantire continuità all'eccellente operato svolto fino ad oggi."

La Protezione Civile di Racconigi, che fa parte della sezione di Saluzzo, è composta da 17 volontari, tra cui 12 uomini e 5 donne, tutti costantemente impegnati su diversi fronti: dalle emergenze come alluvioni, terremoti e frane, fino alla pulizia dei letti dei fiumi e all’assistenza in occasione di eventi e manifestazioni locali. Negli ultimi anni, il gruppo è intervenuto in alcune delle situazioni di emergenza più critiche sul territorio e anche fuori regione: dall'alluvione di Faule e Casalgrasso nel 2016, all’intervento a Limone Piemonte nel 2020, fino al supporto offerto in Emilia Romagna nel 2023.

La Protezione Civile di Racconigi invita i cittadini interessati a unirsi al gruppo per contribuire al benessere e alla sicurezza della comunità. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il nuovo coordinatore Giovanni Barra al numero 347-6112120 o il v. coordinatore Paolo Reynaudo al numero 340-2220819.