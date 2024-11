Vigili del fuoco di Alba: porte aperte e musica in un weekend di successo

Grande successo per gli eventi presentati in occasione del 30° anniversario dell’alluvione dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e dal Comune di Alba.

Il Campo base installato presso il Distaccamento Vigili del Fuoco di Alba ha visto l’affluenza ininterrotta di un numerosissimo pubblico di grandi e piccoli nello scorso week end.

L’ottima musica dell’Orchestra a Fiati "Antica Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882" e le testimonianze del personale Vigili del Fuoco che hanno vissuto in prima persona, nei vari ruoli, l’esperienza di soccorrere la popolazione piegata dalla tragedia, ha emozionato il pubblico che ha riempito il teatro Sociale di Alba.



La stessa orchestra si esibirà a Bra domenica 1 dicembre 2024 alle ore 17:00 presso il Teatro Politeama di Piazza Carlo Alberto 23.