Alba si conferma "Comune fiorito" con un premio speciale a due tecnici del Municipio che si sono distinti nella cura del verde

Anche quest’anno Alba ha conquistato il "Marchio nazionale di Qualità - Comune Fiorito", la certificazione riservata ai Comuni che si sono distinti per l’impegno nel migliorare il proprio aspetto dal punto di vista ambientale, turistico, economico. Un riconoscimento assegnato per la qualità del verde e delle fioriture, ma anche per l'ambiente sostenibile, la pulizia e l'ordine urbano.

La cerimonia di premiazione del concorso Asproflor-Comuni Fioriti domenica 10 novembre all’interno dell’Eima di Bologna. Alba ha conquistato il secondo posto nel riconoscimento speciale “Scuola Fiorita”, grazie alle prime classi della scuola elementare “Umberto Sacco” dell’Istituto Comprensivo Quartiere Moretta e al loro progetto “Autostrada delle Api” atto alla tutela della biodiversità con la creazione di un corridoio ecologico popolato di aree verdi, piccoli habitat e stazione di polline per attirare, nutrire e proteggere api e altri impollinatori. La scuola ha vinto 1.500 euro. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, attraverso il progetto Bee Street, e l’Associazione Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte) e s’inquadra nella significativa esperienza voluta dal Comune per la realizzazione di aree verdi con specie vegetali gradite alle api.

Oltre a ciò, quest’anno la targa speciale in ricordo di "Riccardo Todoli" è stata assegnata da Asproflor a Flavio Porro e Carmine Catalano, i due tecnici del Comune di Alba che si sono distinti nella cura e nella promozione del verde.

Riccardo Todoli, scomparso nel 2018, è stato assessore al verde pubblico di Cervia, in Emilia-Romagna. È stato il curatore della manifestazione “Cervia Città Giardino” e responsabile dell’elaborazione di proposte legate al verde pubblico, come parchi e giardini. Il riconoscimento in suo onore è stato pensato dall’associazione per premiare un tecnico comunale che si è distinto nella cura e nella promozione del verde.

A rappresentare la città alla cerimonia di premiazione a Bologna è stata la consigliera comunale Stefania Manassero, insieme all’architetto Flavio Porro e al geometra Carmine Catalano.

«È stato un grande piacere partecipare alla cerimonia di premiazione Marchio nazionale di Qualità Comune Fiorito – dichiara la consigliera Stefania Manassero – Come insegnante, sono molto contenta che sia stato premiato un progetto realizzato da una scuola albese. Stimolati, i bambini imparano fin da piccoli ad aver cura degli animali e del verde ed un riconoscimento li incentiva ulteriormente. Ringraziamo lo staff di Asproflor, per il grande lavoro di sensibilizzazione sull'importanza della cura del verde urbano. I riconoscimenti sono un bell’incentivo per i comuni ed i residenti invogliati così a rendere più verdi e fioriti parchi, giardini e balconi».

«La famiglia Todoli - dichiarano i familiari di Riccardo Todoli - è stata onorata di consegnare la targa speciale “Riccardo Todoli” ai responsabili dell’ufficio tecnico del Comune di Alba, per la sensibilità dimostrata negli anni nei confronti del verde pubblico, con l’augurio di continuare in questa direzione, la Cultura della Bellezza».

«Nella cornice dell’Eima di Bologna - dichiarano gli organizzatori della manifestazione - Asproflor-Comuni Fioriti ha tenuto il suo meeting annuale in cui sono stati premiati i Comuni più virtuosi in termini di attenzione al verde ed ai fiori, nonché alla tutela dell’ambiente. La Città di Alba si è, ancora una volta, contraddistinta per il suo pluriennale impegno in materia. Il costante impegno si è poi tramutato nell’assegnazione del Marchio di Qualità e nella proficua partecipazione al Concorso Mondiale dei Comuni Fioriti. Lo staff di Asproflor si congratula con la Città, auspicando ulteriori sviluppi futuri nella pluriennale collaborazione».