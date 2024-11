A Garessio, dopo alcuni tentativi di truffa, si organizza una giornata di prevenzione

A seguito dei tentativi di truffa, che si sono verificati nelle scorse settimane a Garessio (leggi qui), il Comune in accordo con l'Opera Pia e i Carabinieri ha deciso di organizzare una giornata di prevenzione.

Si tratterà di un incontro per mettere in guardia la popolazione su truffe telefoniche, ma anche su cyberbullismo e sui pericoli che circolano in rete. Per questo all'incontro saranno anche presenti gli alunni di terza media.

L'appuntamento è in programma venerdì 29 novembre, alle 10, nei locali dell'Opera Pia Garelli ed è aperto a tutta la cittadinanza.