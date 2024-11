La “Giornata della gentilezza” celebrata dagli alunni delle scuole di Moretta

Anche quest’anno le scuole di Moretta hanno celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza, che ricorre il 13 novembre.

Da qualche giorno, sotto il porticato del municipio, decine di elaborati realizzati dagli allievi delle scuole dell’infanzia, primaria e medie compongono la mostra dedicata alla “Giornata della gentilezza”.

"È sempre una piacevole sorpresa – commenta la vicesindaco Emanuela Bussi, che ha tra le proprie deleghe anche quella di assessore alla Gentilezza – osservare che le scuole del paese partecipano con energia e tanto lavoro per celebrare la Giornata della Gentilezza. Mi piace sottolineare come le scuole della città siano sempre attente a queste tematiche, lavorando sull’educazione civica e sulle emozioni non solo in occasioni speciali come la giornata appena celebrata, ma durante tutto l’anno, attraverso progetti specifici e lavori inerenti l’educazione".

La Giornata della gentilezza, sottolineano la vicesindaco Bussi e il sindaco Gianni Gatti, deve essere un momento in cui viene ricordato che le parole gentili vanno usate ogni giorno dell’anno, non solo in questa particolare occasione.