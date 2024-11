Crypto All-Stars raccoglie 3,5 milioni di dollari in presale: una futura meme coin di successo?

Le meme coin sono diventati uno dei trend del 2024 all’interno del settore delle criptovalute. Secondo gli analisti, questi token continueranno a crescere nel corso del 2025.

Nonostante siano considerate ancora investimenti rischiosi a causa della loro volatilità, le meme coin attirano i trader, in quanto un buon metodo per differenziare il proprio wallet.

Con la recente fase rialzista innescata dal Bitcoin, meme coin come Dogecoin e Shiba Inu hanno visto una crescita del 90% e del 28% rispettivamente, arrivando a un valore di 0,3859 dollari e 0,00002439 dollari.

Anche Pepe, la terza meme coin per market cap ha visto un aumento del suo valore, arrivato a 0,00001326 dollari dopo la crescita del 39% registrata negli ultimi 7 giorni.

Questa fase positiva per il mercato e per le meme coin, sta influenzando anche le criptovalute in presale come Crypto All-Stars.

Si tratta di un progetto innovativo, con l’obiettivo di creare un ecosistema di staking per le meme coin. La presale ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari, con il token nativo STARS venduto a 0,0015618 dollari.

Scopriamo quali sono le caratteristiche del progetto e quali vantaggi può garantire ai trader.

Il sistema di staking di Crypto All-Stars

Crypto All-Stars offre un ecosistema di staking chiamato MemeVault, costruito sulla rete Ethereum. La piattaforma permette agli utenti di bloccare le meme coin e guadagnare ricompense in token STARS.

Sul MemeVault sarà possibile fare staking di 12 meme coin contemporaneamente, una funzionalità che amplia le opportunità di rendimento per gli utenti. Tra le meme coin compatibili con l’ecosistema troviamo le più importanti come Shiba Inu, Dogecoin e Pepe, così come Bonk, Turbo Token e Floki Inu.

Il token STARS

Lo STARS è il token nativo di Crypto All-Stars, utilizzato per le ricompense dell’ecosistema MemeVault. Inoltre, mantenendolo nel proprio wallet, sarà possibile ottenere un guadagno maggiore.

Comprando il token in presale, si potrà subito fare staking su Ethereum, per ottenere un ricompense passive in base all’APY.

Lo Smart Contract è stato controllato e la verificato da parte di SolidProof, per garantire ai trader la massima trasparenza e sicurezza.

Tokenomics: una struttura orientata alla crescita sostenibile

La distribuzione del token STARS è stata concepita per favorire lo sviluppo a lungo termine dell'ecosistema. La fornitura totale del token è suddivisa come segue:

20% è destinato alla presale, finalizzata a raccogliere fondi per il finanziamento iniziale del progetto.

25% è allocato come ricompensa per lo staking, incentivando gli utenti a partecipare attivamente e a impegnarsi nell'ecosistema.

20% viene impiegato per le attività di marketing e promozione, con l'obiettivo di aumentare la visibilità e attrarre nuovi utenti.

10% è riservato alla liquidità, per garantire una corretta operatività del token su exchange decentralizzati (DEX) e centralizzati (CEX).

Obiettivi futuri del progetto

Il token STARS verrà listing su exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX) al termine della presale, con l'obiettivo di incrementare la visibilità del token e ampliare ulteriormente la sua base di utenti.

Tramite il MemeVault, il team di sviluppo intende far crescere il valore del token STARS, convincendo i trader a sfruttare le potenzialità dell’ecosistema. L’obiettivo finale è portare lo STARS nella Top 10 delle meme coin più grandi per market cap, in modo da competere con Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Secondo gli analisti, il token STARS potrebbe avere un lancio positivo sul mercato, specialmente se la presale continua a raccogliere fondi e attirare investitori.

Chiaramente, il successo sul lungo termine sarà determinato dall’effettiva utilità del MemeVault e dalla quantità di ricompense ottenibili tramite lo staking.

