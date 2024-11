Gambasca, streghe e masche: la paura del diverso

Sabato 23 novembre la biblioteca comunale di Gambasca, in collaborazione con il Comune, organizza un pomeriggio all’insegna dei libri per bambini e per adulti nell’ambito della terza edizione di Biblioteche in Festa.

Alle 16,45, nella biblioteca comunale (via Roma 6), letture animate e attività per bambini a cura di Ramona Goitre su “Diversità, paura e giudizio del diverso”. E mentre i bimbi saranno impegnati con le letture animate i genitori potranno partecipare a un incontro con l’autrice del romanzo “La decima masca”. Per info: tel. 347 781.1697 (Ramona) e 333 706.7519 (Elena).

Alle 17,45, nella sala polivalente, ci sarà la presentazione del romanzo “La decima masca. 1495 Marchesato di Saluzzo: i processi alle streghe tra leggenda e storia” di Fulvia Viola Barbero (Fusta Editore). Dialoga con l’autrice il giornalista Osvaldo Bellino. Letture a cura di Lionello Nardo. Per info: tel. 328 322.0056 (Guido) e 375 554.2310 (Maikol).

Entrambi gli eventi sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.

IL LIBRO

Marchesato di Saluzzo - Rifreddo - Ottobre dell'A.D. 1495. In una giornata d’autunno una fanciulla bellissima viene accusata da un giovane contadino di operare maleficia ad amorem, cioè di far uso di pratiche magiche per istupidire gli uomini con incantesimi erotici. Altre donne del luogo sono accusate di abbandonarsi ai riti sacrileghi della mascaria: il patto col diavolo, lo spregio dei sacramenti, le danze notturne. Incaricato di far luce sui misfatti consumati in riva al fiume Po nelle notti di luna piena, è il famoso inquisitore Vito dei Beggiami dell’ordine dei padri Predicatori proveniente dal convento di San Domenico di Savigliano. In realtà, l’indagine del giudice inizia da un omicidio preterintenzionale tutto terrestre e finisce risucchiata in un vortice soprannaturale di origine diabolica, tra reminiscenze oniriche, ricostruzioni surreali e confessioni estorte. Le donne coinvolte furono nove, ma della misteriosa Eloisa, di cui si decantava lo splendore degli occhi violacei negli antichi racconti, non v’è traccia nei verbali dell’azione processuale sopravvissuti alle ingiurie dei secoli. Tra le carte dell’inquisitore affiora però qualche indizio interessante: un paio di cenni criptici che potrebbero sospingere la sua evanescente presenza al di là della sola aura leggendaria. In un intreccio tra leggenda e storia, la Decima Masca è una ricostruzione romanzata che dà vita a un bisbìglio e forma a un segreto, guidando il lettore in un appassionante viaggio storico attraverso gli anni di fine Quattrocento, il cruciale arco di tempo in cui stava per consolidarsi definitivamente la famigerata caccia alle streghe in Europa.

L’AUTRICE

Torinese di nascita, vive e lavora a Saluzzo (Cuneo). Terminati gli studi classici, ha conseguito il Diploma di Pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. È stata docente di musica alla scuola media, coniugando la passione per la scrittura alla carriera di insegnante. I suoi libri hanno ottenuto svariati riconoscimenti a premi nazionali e internazionali. Per Fusta Editore ha pubblicato

“In viaggio con Silvio Pellico: politica, donne e giustizia di un Europeo del Risorgimento” (2010); “Il Tempio della Gloria, Diodata Saluzzo diario allo specchio” (2012); “Il Marinaio, una storia vera di prigionia della seconda guerra mondiale” (2013); “Lune di Rame dive madonne streghe bloggers” (2015); “A come Amadé” (2018); “Inchiostro quanto basta, lunario di parole imbastite in ordine sparso tra @carta stampata e #web” (2020);”Diodata Saluzzo, poetessa e scrittrice” (2022).

BIBLIOTECHE IN FESTA

Biblioteche in Festa è un’iniziativa per promuovere la lettura e per sensibilizzare sul ruolo delle biblioteche nel tessuto sociale delle realtà del territorio. Per una settimana, dal 22 al 30 novembre, decine di biblioteche nelle province di Cuneo, Torino e Asti apriranno le porte a eventi di letture animate, presentazione di romanzi e saggi, incontri con gli autori, conferenze, con lo scopo di avvicinare i cittadini allo straordinario motore di crescita individuale che sono le biblioteche.

L’iniziativa Biblioteche in Festa è promossa dalle associazioni Progetto Cantoregi e Terre dei Savoia, con il sostegno del Comune di Savigliano e il supporto dell’Università di Torino e di AIB (Associazione Italiana Biblioteche). L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Info e calendario completo: associazione Le Terre dei Savoia .

LA BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNI ARPINO