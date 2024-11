San Biagio: al Monastero un elogio alla pazienza delle donne attraverso i secoli

In occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza di genere sulle donne, sabato 23 novembre a partire dalle 19 presso il Monastero di San Biagio una importante serata tra aperitivo e spettacolo teatrale, all'interno della rassegna Tèssere sostenuta dalla Fondazione CRC.



La pazienza è forse la più preziosa virtù che le donne hanno espresso attraverso i secoli, dall'inizio dei tempi ad oggi. Continuando sempre a lottare senza violenza, ad avanzare a passi piccoli ma ben fermi, trovando spazio e affermazione sempre maggiori, imponendosi con garbo ma con grande fermezza, per poter riscattare i propri diritti, uno alla

volta, contro ogni avversità e limitazione. Lo spettacolo celebra le conquiste ottenute, attraverso personaggi storici e protagoniste del teatro universale, che tengono il segno di come le cose sono cambiate grazie al coraggio e al sacrificio di grandi donne idealiste, pioniere, anticonformiste, folli come Giovanna d' Arco, Anita Garibaldi, Rosa Parks ed altre straordinarie eroine. Si alternano momenti intensi a momenti di leggerezza ed ironia tra musica e teatro, monologhi, dialoghi, canzoni e coreografie. Lo spettacolo sarà alle 20.30, ingresso gratuito.



L’Associazione Culturale Palcoscenico (PALCOSCENICO PERFORMING ARTS CENTER) nasce a ottobre del 2015 dalla comunione di due realtà (la compagnia teatrale “Teatro della Gramigna” e l’Associazione Culturale “In punta di Voce”) presenti e attive sul territorio di Cuneo e provincia da quasi dieci anni.



Prima dello spettacolo, a partire dalle 19, aperitivo con le eccellenze del territorio, 13 euro bevanda inclusa. Obbligatoria prenotazione per aperitivo, chiamare lo 0174 698439 o scrivere a info@monasterodisanbiagio.it .