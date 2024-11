A Monteu Roero in scena il Tartufo delle Rocche: la presentazione ieri (14 novembre) nel salone parrocchiale

Presentato ieri nel salone parrocchiale di Montaldo Roero l’evento ”A Sant’Andrèja r’invern … e ra trìfura muntu ‘n carèja”, che si terrà a Monteu Roero il 27 - 30 novembre, e domenica 1 dicembre prossimi. Molti e particolari gli appuntamenti che coinvolgeranno il prezioso Tartufo Bianco d’Alba, i vini del Roero, i mieli, la gastronomia e i prodotti tipici del territorio, in una suggestiva commistione con lo sport, la RAI e la Basilicata, regione ospite della manifestazione.

Infatti nel programma della manifestazione sono previsti momenti di riflessione, di convivialità e omaggio ad una terra che il sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso definisce 'privilegiata': “Celebreremo e racconteremo, come un ulteriore tassello di un mosaico, un lavoro partito molto tempo fa, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e di territorio. Il tartufo è un volano che mette in moto ciò che gli sta intorno e io credo che ogni cittadino del Roero debba sentirsi onorato di essere un ambasciatore della propria terra e della propria identità. Le amministrazioni inoltre debbono incentivare questo privilegio e comprendere i benefici di un ritorno d’immagine positivo e utile a tutti. Cominceremo mercoledì 27 novembre con una serata di parole, abbinamenti, degustazioni e sorprese enogastronomiche, con Edmondo Bonelli, Mauro Carosso, Davide Palluda e Beppe Sacchero protagonisti”.

Luciano Bertello, curatore della manifestazione, ha sottolineato: “Monteu Roreo ha tutte le carte in regola per ospitare ”A Sant’Andrèja r’invern … e ra trìfura muntu ‘n carèja”, evento che abbiamo abbinato alla festa di Sant’Andrea e ad un proverbio della tradizione. Monteu ha vocazione turistica, luoghi iconici come il castello e la Castagna Grande, una spiccata sensibilità ambientale ed è sede dell’Associazione Tartufai delle Rocche. In occasione del passaggio del Tour de France in estate, il telecronista Stefano Rizzato ha parlato al mondo del 'Tartufo delle Rocche', eccellenza assoluta, prodotto diverso da tutti gli altri, grazie alle caratteristiche particolari dei nostri terreni. Rizzato sarà uno dei tanti ospiti di sabato 30 novembre, quando con Aldo Grasso, Beppe Conti e Gian Paolo Ormezzano, parleremo di sport, dei 70 anni della RAI e di Nunzio Filogamo, personaggio storico legato al Roero, che ricorderemo e omaggeremo”.

Tino Marolo, presidente dell’Associazione Tartufai delle Rocche del Roero, ha svelato altre curiosità: “Il nostro territorio ha bisogno di queste manifestazioni. Qualsiasi tema che riprende il tartufo non può prescindere dalla cura e dalla salvaguardia dei boschi: ricordo che 'la Cerca del Tartufo' fa parte dei patrimoni tutelati dall’Unesco. Infatti tra i tanti eventi che coinvolgeranno il nostro paese ci sarà anche la prima edizione dell’Olimpiade della “Cerca del tartufo”: ogni paese roerino avrà un cane in gara e il vincitore vestirà la stola del “Re delle Rocche”, preparata dalla sarta Grazia Delpiano e verrà ospitato in TV, nella trasmissione Striscia la Notizia. Inoltre,domenica 1 dicembre, avremo il mercatino del Tartufo Bianco d’Alba con la presenza dei nostri 'trifolau' e di quelli della Basilicata, regione ospite. Saranno con noi anche Tiziano Fratus, esperto di alberi monumentali e gli amici della Fiera di San Damiano d’Asti”.

Sono intervenuti alla presentazione la sindaca di Montaldo Roero Claudia Rosso, gentilissima padrona di casa e Bruno Ceretto che ha lanciato alcune interessanti suggestioni, suggerimenti e propositi.

Tutto il programma lo si può trovare su: www.comunemonteuroero.cn.it