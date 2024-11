Giornata Colletta Alimentare, Bergesio (Lega): “Iniziativa importante per aiutare chi ha bisogno e sensibilizzare le persone sullo spreco alimentare”

“Nella Giornata nazionale della colletta alimentare è dovere di tutti dare una mano a chi ha bisogno. L’iniziativa del Banco Alimentare è importante per tutto il Paese che può così dimostrare concretamente che oltre alle parole ognuno di noi può dare una mano”. Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, relatore dei disegni di legge sullo spreco alimentare, a proposito dei quali spiega: “Sono tre, attualmente, i disegni di legge presentati in materia. In Senato sono terminate le audizioni per proporre un testo unificato ed avere così una legge nazionale sul tema ed abbiamo previsto il deposito degli emendamenti. Successivamente andremo ad approvare un provvedimento che aiuterà anche le finalità di questa importante giornata”.

Secondo la FAO oltre un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso: 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sulle 3,9 prodotte. Nell’Unione europea ogni anno si stima uno spreco di 131 chilogrammi per ogni cit­tadino ed una perdita stimata annua di 132 miliardi di euro.

“La colletta alimentare è utile a sensibilizzare le persone su questo tema, sul quale la Lega ha presentato un disegno di legge di cui sono firmatario e relatore”, aggiunge Bergesio, responsabile del Dipartita Agricoltura della Lega.

In Piemonte la colletta alimentare coinvolge oltre 1.300 punti vendita, con più di 11mila volontari per donare alimenti a 556 organizzazioni che sostengono 112.503 persone in difficoltà.

“Ringrazio di cuore tutte le persone con le pettorine arancioni che oggi hanno raccolto le nostre offerte. Il Banco alimentare, a cui vanno i miei complimenti per questa giornata, svolge un lavoro prezioso e fondamentale per il nostro Paese: giusto sostenerne le iniziative” conclude il Senatore Bergesio.