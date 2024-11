A Savigliano e Bra doppio appuntamento solidale con “All together - uno spettacolo da fare… insieme”

All together... uno spettacolo da fare insieme

Prendi un allegro gruppetto di amici, aggiungici un allegro gruppetto di amici (che ha bisogno di restaurare il loro pulmino), mettili sul palco del cinema/teatro Aurora di Savigliano sabato 23 novembre alle 21 e ottieni la decima edizione di “All together - uno spettacolo da fare… insieme”.

Il primo gruppetto di amici è composto dai volontari attori, musicisti, cantanti, ballerini che prende il nome di “Tut a post”, dall’intercalare piemontese di Gian, uno dei mattatori, che ogni tanto lo ricorda al pubblico! Loro hanno messo su questo spettacolo che, di sold out in sold out, ricorda come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita, raccontandolo in una serata con tanta bella musica live e danza, teatro, comicità e riflessione. Sul palco una vera band live composta da Marco Racca al pianoforte, Davide Pellissero alla chitarra, Adriano Pronello al basso e Giona Bosio alla batteria e poi in vari ruoli Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Maria Bossolasco, Claudia Marsico, Paola Piumatti, Sara Tortone, Benedetta “Nede” Curti, Chiara Vaira, Giulia “Alis” Dogliatti, Emanuele Galvagno e i ragazzi Chiara, Matteo, Bea, Scico, Federico ed Alberto.

Ma veniamo al pulmino e al secondo allegro gruppetto di amici, l’Ashas e il suo presidente Enrico Bosio hanno un mezzo di trasporto un po’… sfiatato e rinnovarlo costa, allora hanno chiesto ai “Tut a post” di mettere a disposizione una serata per raccogliere dei soldini. Detto fatto! Me devono lavorare anche loro, no? E allora ecco sul palco anche Enrico, Giovanna, Antonio, Enrico & Ivano e Claudio!

Quindi: sorrisi, divertimento, musica ed allegria ma anche alcuni spazi per la riflessione, il tutto con il patrocinio della Città di Savigliano ed il sostegno del Csv Società Solidale. Ovviamente le offerte raccolte andranno all’ASHAS e al loro pulmino. Info: A.S.HA.S. Onlus 0172/31214 - dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Un meraviglioso pulmino e uno spettacolo da fare tutti insieme, cosa lega queste due cose? La voglia di rendersi utili e l’amore per l’“altro” dei protagonisti Già, i protagonisti, vediamo di conoscerli.

Iniziamo dai volontari di Vism Odv di Bra, lasciandogli la parola: «nel 1988 abbiamo costituito l’associazione dei volontari italiani per la lotta alla sclerosi multipla e abbiamo aiutato molte persone a non essere sole o isolate presso le loro famiglie ad affrontare e convivere con la malattia. Abbiamo aiutato molti, poi diventati amici, e superato molte difficoltà. Negli ultimi anni il nostro automezzo attrezzato, acquistato molti anni prima con il contributo della Regione, ha evidenziato costi elevati per criticità e crescenti problemi. Andava sostituito! Ci siamo scoraggiati, pensando di aver perso l’opportunità di offrire il servizio indispensabile di trasporto e di accompagnamento dei nostri assistiti non avendo le risorse necessarie per acquistarne un altro. Abbiamo raccolto energie ed idee e iniziato un percorso per arrivare al progetto da presentare per ricevere i necessari contributi da enti e donatori. È stato un cammino molto faticoso, fatto insieme, con momenti di sfiducia e sconforto. Fortunatamente abbiamo trovato la solidarietà delle istituzioni locali e la generosità di tanti, nel territorio e finalmente nel 2024 abbiamo ottenuto i fondi necessari per il nostro progetto che prevede di continuare a dare ascolto, accoglienza ed assistenza a tutte le persone che, con le loro diverse fragilità, si rivolgono a “Vism Odv” per il supporto che la loro condizione richiede e che sanno di poter trovare presso la nostra sede».

E lo spettacolo da fare tutti insieme? Beh, a quello ci pensa il gruppo di amici/volontari attori, musicisti, cantanti, ballerini che prende il nome dall’intercalare piemontese di Gian, uno dei mattatori, che ogni tanto allarga le mani e… “Tut a post”!

Sul palco una vera band con tanta bella musica live, e poi danza, teatro, comicità e riflessione che saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita, infatti il tutto si intitola: “All together - uno spettacolo da fare… insieme”.

Domenica 24 novembre alle 17 all’auditorium G. Arpino in Largo della Resistenza a Bra si tiene la presentazione del nuovo automezzo alla Comunità, con lo spettacolo dei “Tut a post” e, a seguire, un breve momento conviviale e la rinnovata disponibilità dell’Associazione e dei suoi volontari al servizio di ascolto, trasporto e cura di tutte le persone che vivono nel territorio, che hanno necessità di essere accompagnate per la loro condizione e che devono essere supportate. L’appuntamento gode del sostegno del Csv Società Solidale.