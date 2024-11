"Che cosa cercate?". L'’Arcivescovo Repole invita gli adulti della diocesi ad un cammino di catechesi

"Che cosa cercate?". L’Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, invita gli adulti della diocesi ad un cammino di catechesi per (ri)scoprirsi amati dal Vangelo.

Si parte il 22 novembre, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, con il primo incontro dal titolo: Maddalena, oltre la paura. Viene offerto gratuitamente anche un servizio di baby sitter, con diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede. Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.

"Anche gli adulti, oggi, hanno bisogno di essere messi a contatto con la Verità cristiana, in modo adeguato alla loro età, alla loro vita, ai compiti che rivestono. Non possono accontentarsi di ciò che hanno recepito nell'età della fanciullezza, in un tempo in cui peraltro non avevano le domande che oggi hanno". Scrive monsignor Roberto Repole nella lettera sulla carità e sulla fede “Voi stessi date loro da mangiare”, licenziata nello scorso mese di luglio.

I prossimi incontri sono in programma nel 2025: venerdì 24 gennaio (Pietro, lasciarsi perdonare); venerdì 21 marzo (La Samaritana, scoprirsi amati); venerdì 9 maggio (Nicodemo, la possibilità di rinascere). Gran finale sabato 7 giugno 2025, alle ore 21.30, con la Veglia di Pentecoste.

"Spero che la catechesi degli adulti renda evidente che, in ogni stagione e in ogni istante della nostra vita, abbiamo bisogno di essere nutriti da Cristo, di essere toccati dalla sua carità, di confermare il nostro essere alla sua sequela e di ricominciare, sempre di nuovo, ad essere cristiani", conclude l’Arcivescovo.