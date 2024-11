Saluzzo: in dono ai bambini dal Comitato Alberi una matita con i semi da piantare

Dopo gli auguri sentimentali dello scorso anno, con le poesie legate agli alberi, quest’anno il Comitato Alberi di Saluzzo, si rivolge ai più piccoli, in occasione della Festa dell’albero 2024.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre davanti a Porta Santa Maria, in piazza Risorgimento, dalle 10 alle 13, per l’iniziativa “Diamo un po' di verde al pollice dei nostri bambini".

Verrà regalata a tutti i bambini che verranno al gazebo una matita con semi da piantare e il relativo vasetto in cui crescerà la piantina.

“Ad amare il verde ed a comprendere che è costituito da innumerevoli esseri viventi che crescono accanto a noi, si impara da piccoli.

Per noi e per loro, sarà un gioia incontrarvi” afferma il presidente Edoardo Bonicelli.