Cuneo, il teatro- musica di “Lizziweil” alla panchina rossa dei Giardini Fresia

Presso la panchina rossa dei Giardini Fresia di Cuneo è in programma, domenica 24 novembre alle 11, un caffè musicale con Lizziweil, nome d’arte di Laura Vertamy. Durante il concerto verrà distribuito un caffè caldo a tutti i partecipanti.

L’evento “Donne selvagge” è un incontro fra teatro e musica per onorare il nome donne italiane e straniere, antiche e contemporanee, poetesse e guerriere, che hanno arricchito la storia e la letteratura. L’evento che è promosso dal club Zonta Cuneo, in collaborazione con il Circolo 'L Caprissi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare sulla grave problematica sempre di attualità - ( sottolineano le co-presidenti del sodalizio femminile Silvia Quaranta e Mara Rebuffatti) ha il patrocinio del Comune (Assessorato Pari Opportunità) ed è inserito nella rassegna "8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2024).

Il viaggio musicale di Laura Vertamy ( https://www.facebook.com/lizziweil ) insegnante di filosofia e musicista, porterà attraverso i sogni, i desideri, le paure e le rivincite, come studiose, compagne, madri, curatrici, paladine rivoluzionarie e cittadine libere, musiciste, costrette a firmarsi come uomini. Un viaggio dal Medioevo ad oggi, passando attraverso le Foreste di Belregard, nell’Inghilterra del ‘300, alla ricerca di ciò che le donne hanno raccontato, pianto, condiviso. Simone de Beauvoir, Tracy Chapman, Clarisse Lispector, Gioconda Belli, Wislawa Szymborska, Pinkola Estès, Arhundati Roy, Maria Rita Saulle, Milva, Marianella Sclavi, Nannerl Mozart, Rosa Parks, Simone Weil e poi ancora…le madri di plaza de mayo…le madri di Lampedusa 2013, …tutte le madri e tutte le figlie… Tutte le donne. Di oggi, di ieri e di domani.

Il club Zonta Cuneo, come ogni anno, dirà no alla violenza di genere (lunedì 25 novembre nel pomeriggio) con un mazzo di rose gialle, simbolo del club internazionale, posato davanti alla lapide che ricorda le donne vittime di violenza nella rotatoria tra corso Francia, via Pertini e via Pavese. Rotonda che era stata “adottata” da Zonta Cuneo nel 2016.