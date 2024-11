La Boman di Murello in Senato all'incontro "Scienziati in Parlamento"

L’azienda di Murello ha preso parte - martedì 12 novembre 2024 – presso il Senato della Repubblica – alla conferenza “Scienziati in Parlamento: Nuove Frontiere – Antiage, Nutraceutica, Neuroscienze, Ambiente” su iniziativa del senatore Antonio Trevisi – Commissione Finanze.

All’incontro erano presenti Giancarlo Zema, presidente GZDG; Piera Levi-Montalcini, Presidente Levi-Montalcini Foundation; Marcello Merlino, presidente Paulownia4Planet; Giada Genchi, ricercatrice Università degli Studi di Bari; Marco Sandri, docente dell’Università di Padova; Antonio Ruggiero, Oncologia Pediatrica Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS; Matteo Micucci, docente e ricercatore Università di Urbino Carlo Bo; Ettore Novellino, docente e ricercatore Università Cattolica di Roma.

Durante l’incontro la Levi-Montalcini Foundation e Paulownia4Planet hanno consegnato gli Attestati di Benemerenza Ambientale e Scientifica a tutte quelle realtà imprenditoriali impegnate nella realizzazione della creazione di un bosco di Paulownia, l’albero che assorbe più CO2 al mondo.

Tra le realtà che hanno ricevuto l’attestato anche Boman, che dal primo trimestre 2024 ha aderito al progetto attraverso la piantumazione di 50 piante presso il “Centro Cinofilo 4 Zampe” di Pancalieri, allo scopo di creare aree di ombra per gli animali. Un numero non casuale quello degli esemplari di Paulownia piantati: due piante per ogni anno di attività della Boman, che proprio quest’anno ha compiuto i suoi primi 25 anni di attività. Una prima iniziativa che sarà seguita in futuro da altri progetti.

“È stato per noi di Boman un vero onore prendere parte a questo incontro, in un luogo certamente suggestivo. Un’opportunità che ha messo in luce i tanti progetti che sono oggi in fase di realizzazione anche sul territorio della nostra Regione. Non possiamo quindi che esserne fieri, perché in qualche modo la conferenza ha messo in evidenza valori che ci appartengono e che si concretizzano attraverso un lavoro quotidiano” – dichiara Enrico Bonaudi – Presidente Boman.