Vigilanza Rai, maggioranza diserta: seduta senza numero legale

(Adnkronos) - Fumata nera stamane in Commissione di Vigilanza Rai, dove la seduta per votare il presidente del Cda non ha raggiunto il numero legale. La maggioranza ha infatti, come previsto, disertato in massa. A quanto apprende l'Adnkronos, erano presenti solo le opposizioni, in particolare Dolores Bevilacqua (M5S), Annamaria Furlan (Pd), Stefano Graziano (Pd), Ouidad Bakkali (Pd), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi di Italia Viva. La seduta è stata riconvocata per mercoledì prossimo alle 8.30.