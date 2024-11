Bra ha celebrato la Festa dell’Albero

Come ogni anno il 21 novembre, in tutta Italia, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente, che prevede la piantagione di alberi in tutta Italia.

Anche Bra ha partecipato a questo importante momento di sensibilizzazione con due appuntamenti dedicati ai più piccoli. Nei cortili della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” (IC Bra2) e della primaria “Edoardo Mosca” (IC Bra1) si sono svolti due momenti comunitari. Alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore all’Ambiente Francesca Amato, di alcune classi dei rispettivi istituti, delle insegnanti, delle dirigenti scolastiche e di personale dei Lavori Pubblici comunali, sono stati messi a dimora due nuovi alberi e donati alcuni piccoli fusti agli allievi, compreso un pino da addobbare quale albero di Natale e, successivamente, piantare a terra.

Durante la mattinata, è stato ricordato come siano ben 125 anni che la Città celebra la Festa del’Albero, come riportato anche da un numero dalla rivista “Bra o della Felicità” che ricorda la Festa del 1899 ai Giardini del Belvedere (oggi “Ettore Molinaro”), durante la quale fu piantata una quercia.

“E' stato significativo festeggiare con bambini dell'infanzia e della primaria – hanno commentato il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Francesca Amato –: è importante che sin da piccolissimi siano educati alla cura dell'ambiente e coscienti del ruolo fondamentale che gli alberi rivestono nell'affrontare la sfida climatica”.