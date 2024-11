Lutto a Villafalletto: addio a Raffaella Marengo, grande appassionata di bocce

Grande commozione a Villafalletto e nel mondo sportivo delle bocce per la scomparsa di Raffaella Marengo, 51 anni, che ha perso la sua battaglia contro un male incurabile che l’aveva colpita due anni fa.

Figura solare e sorridente, era una donna conosciuta non solo per la sua dedizione alle bocce, ma anche per il suo impegno nella vita lavorativa e sociale.

Raffaella aveva iniziato giovanissima a lavorare presso la Colussi di Fossano, quando ancora si chiamava Pastificio Audisio, e in ogni momento libero si dedicava alla sua grande passione per le bocce. Fin da giovane ha amato questo sport, arrivando a disputare tornei e campionati anche di alto livello.

Nonostante la diagnosi ricevuta due anni fa, ha continuato a vivere con entusiasmo e gioia, senza rinunciare al campo da gioco.

Fino alle ultime settimane si è allenata, ha partecipato a gare e persino si era iscritta a tornei in programma nelle prossime settimane.

Il suo sorriso, la sua determinazione e la capacità di trovare il buono in ogni situazione l’hanno resa una figura amata e rispettata, non solo nel mondo delle bocce ma anche nella comunità di Villafalletto.

Raffaella viene ricordata da tutti quelli che la conoscevano come una persona straordinaria, amata per la sua dolcezza, il sorriso contagioso e la forza d’animo.

“Ha affrontato la vita e la malattia con serenità e positività, - dicono gli amici - lasciando un segno profondo nel mondo delle bocce e a Villafalletto. Sempre gentile e solare, sapeva vedere il buono in ogni situazione e trasmetteva gioia a chi la circondava. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta, ispirati dalla sua energia e dalla sua voglia di vivere”.

Raffaella lascia i genitori Flavio e Angela, i fratelli Elena e Davide, la cognata Valentina e la nipotina Ester, a cui era profondamente legata.

Il funerale verrà celebrato oggi, giovedì 21 novembre, alle 15 nella stessa chiesa parrocchiale di Villafalletto, con partenza dall’abitazione di via Vottignasco 15 alle 14,45.